Рокада в Бруклин

Ръководството на Бруклин Нетс продължава да работи здраво на свободния пазар, като целта остава една и съща - осигуряване на повече подкрепа в защита. "Мрежите" обявиха, че се лишават от услугите на центъра Норвел Пел, който изигра само 3 мача за тима на Стив Неш, за да освободят място за привличането на бившия гард на Оклахома Андре Робърсън, съобщава Марк Стайн от "New York Times". The signing of Andre Roberson, which is expected Tuesday, would reunite the defensive specialist with Kevin Durant in Brooklyn. Harden was traded to Houston before Roberson's rookie season in Oklahoma City in 2013-14 — Marc Stein (@TheSteinLine) February 16, 2021 Очаква се сделката за 29-годишния Робърсън да бъде финализирана в четвъртък, като той отново ще стане съотборник на звездата Кевин Дюрант, с когото играха заедно при "гръмотевиците". Договорът на гарда ще бъде негарантиран в период от една година, допълват от Hoopshype. 201-сантиметровият бивш възпитаник на университета Колорадо записва средно по 4.6 точки и 4.0 борби в 302 мача в кариерата си с отбора на Оклахома. Робърсън има и една селекция за Втория идеален отбор на защитниците през 2017-а, като е известен именно с чудесната си игра в дефанзивен план.

