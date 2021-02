Баскетбол Берое привлече американски национал 16 февруари 2021 | 11:25 - Обновена Прочетена 193 0



Баскетболният отбор на Берое договори още един гард в състава си. Екипа на старозагорци ще облече американецът Кей Джей Фейгън, който пристига в българския тим като свободен агент, твърди авторитетният журналист Емилиано Карчия от Sportando. KJ Feagin agreed to terms with Bulgarian team BC Beroe, sources tell @Sportando — Emiliano Carchia (@Carchia) February 16, 2021 185-сантиметровият плеймейкър е бивш възпитаник на университетите Санта Клара и Сан Диего, като в кариерата си в NCAA записва средни показатели от 9.1 точки, 3.3 борби и 3.0 асистенции. След това той заминава за Германия, където подсилва местния елитен Лудвигсбург. Там обаче не се задържа дълго, тъй като е освободен. FEATURE: Long Beach Poly hoops alum KJ Feagin has been named to the USA Basketball team participating in Olympic qualification later this month in Puerto Ricohttps://t.co/7FKMiXCFAs pic.twitter.com/RMtBw4f2CV — The562.org (@562sports) February 8, 2021 Интересното е, че Фейгън е получил повиквателна от националия отбор на САЩ за квалификациите за АмериКъп 2022 този месец. Американците играят два двубоя - срещу Бахамите и Мексико на 19 и 20 февруари. Фейгън ще бъде съотборник на ветераните от НБА Айзея Томас и Джо Джонсън, които също ще се включат с отбора. 0



