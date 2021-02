НБА Кайри и Хардън разнищиха "кралете", Бруклин с клубен рекорд за тройки 16 февруари 2021 | 10:29 - Обновена Прочетена 295 0



копирано

Кайри Ървинг записа лични рекорди за сезона с 40 точки и девет тройки при победата на Бруклин със 136:125 срещу Сакраменто в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Нетс също записаха рекорд в клубната история, след като завършиха със сбор от 27 тройки. The @BrooklynNets drain a franchise-record 27 THREES! pic.twitter.com/2kzhyPmX4U — NBA (@NBA) February 16, 2021 Джеймс Хардън вкара шест пъти от далечно разстояние и завърши с 29 точки, 14 асистенции и 13 борби за Нетс, които днес бяха без контузения Кевин Дюрант. Нюйоркчани стреляха общо 47 пъти от зоната за три точки и вкараха 57.4 процента от тези стрелби. Така те подобриха стария си клубен рекорд от 24 тройки, записан при 124:96 срещу Чикаго на 7 април 2018. Хасан Уайтсайд записа рекорд за сезона с 26 точки и 16 борби за Кингс, които загубиха четвърти пореден мач. Кори Джоузеф добави 22 точки и Бъди Хилд вкара 21 с шест тройки. Зак ЛаВийн отбеляза 30 точки при победата на Чикаго със 120:112 след продължение срещу Индиана. Той наниза 12 точки в последните 15 минути на редовното време, а Гарет Темпъл и Коби Уайт вкараха ключови стрелби в продължението за първия успех на Булс в Индианаполис от 29 март 2016 насам. ZACH LAVINE IS AN #NBAAllStar AND THAT'S NOT DISPUTABLE pic.twitter.com/eqoA5YLlQB — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 16, 2021 ЛаВийн завърши 12-и мач през сезона с 30 точки или повече, а освен това премина границата от 20 в 13-и пореден двубой. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 295 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1