ЛА Лейкърс получи неприятни новини за Дейвис

Звездата Антъни Дейвис ще отсъства от състава на Лос Анджелис Лейкърс за неопределен срок, след като е получил разтежение в десния прасец и усложнение на стара контузия в ахилеса, съобщава репортерът Ейдриън Войнаровски от ESPN. 27-годишното тежко крило ще бъде изследвано отново след две или три седмици, като "езерняците" смятат да бъдат консервативни с лечението му.

Anthony Davis' MRI revealed a calf strain and a re-aggravation of the right Achilles tendonosis, source said. Once Davis returns to Los Angeles, he'll immediately get another evaluation there. It is extremely unlikely Davis returns to lineup prior to ASG break ending March 10.