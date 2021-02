ММА Уайт: Не уважават Усман само тези, които нищо не разбират от ММА 16 февруари 2021 | 09:33 Прочетена 78 0



копирано

защити Камару Усман , който смята, че феновете не го уважават. Миналия уикенд в Лас Вегас видяхме как Усман смаза Гилбърт Бърнс и записа 3-та защита на титлата си.



Кошмара от Нигерия навлезе в серия от 13 поредни победи в полусредна категория, с което счупи рекорда на легендата Джордж Сейнт Пиер, който е с 12 победи. Президента на UFC сподели, че хората, които не уважават Усман не разбират нищо от бойни спортове.







"Всеки, който казва, че Камару Усман не е истински боец не разбира нищо от битки. Няма проблем с това, защото може би си човек, който следи спорта само заради Конър Макгрегър или друг. Ако обаче познаваш спорта и смяташ, че Усман не е истински боец, тогава не разбираш нищо от битки. Той трябваше да получи уважението на феновете още след битката с Ковингтън. Не мога да спра да говоря за тази битка. Това беше една от най-великите битки, които съм гледал. Ако има хора, които не го уважават, тогава това е техен проблем, а не на Усман."

View this post on Instagram A post shared by KAMARU USMAN (@usman84kg)

mma.bg Ето какво още каза Уайт за тези, които не искат да признаят Усман:"Всеки, който казва, че Камару Усман не е истински боец не разбира нищо от битки. Няма проблем с това, защото може би си човек, който следи спорта само заради Конър Макгрегър или друг. Ако обаче познаваш спорта и смяташ, че Усман не е истински боец, тогава не разбираш нищо от битки. Той трябваше да получи уважението на феновете още след битката с Ковингтън. Не мога да спра да говоря за тази битка. Това беше една от най-великите битки, които съм гледал. Ако има хора, които не го уважават, тогава това е техен проблем, а не на Усман."mma.bg Дейна УайтКамару Усман

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 78

1