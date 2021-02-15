Бомба на "Армията"! Гриша Ганчев и Инджов спират дейността си в ЦСКА-София

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БГ Футбол
Собственикът на ЦСКА-София Гриша Ганчев е заявил пред "Топспорт", че той и Юлиан Инджов ще спрат дейността си в клуба. Новината идва само часове след като от фенклуб "Offenders" зададоха четири доста остри въпроса към боса на "червените". Явно това много го е ядосало и той е решил да зареже клуба.
"Благодаря на цялата армейска общественост, че беше съпричастна с нашето дело. За всичката им любов към отбора.
Искам да кажа от мое име и името на моя съдружник Инджов, че ние прекратяваме дейността си в ЦСКА.
Желаем успехи на отбора - титла, купа на България и купа от Шампионска лига.
С уважение, Гриша Ганчев", споделя бизнесменът пред "Топспорт".
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(Гост) 311
отговор
Е ся си е.б.а м.а.й.к.а.т.а Рейтинг: 0 0
(Гост) 310
отговор
Мечтите са безплатни Говедарци и Резбарци...!!! Треперете треперете треперете ... Един отбор има на света и това е ЦСКА!!! Рейтинг: 1 0
(Гост) 308
отговор
Ловеч - София - Ловеч - София... хайде да решим вече! Тази неяснота ни убива. Рейтинг: 0 0
(Гост) 307
отговор
Ако е вярно, ако има поне малка истина , те вече имат готов сценарий ! Вероятно е обединение с ЦСКА 1948 и ще фалират старото дружество, а отборът ще е с лиценз и участие в Европа, чисти от каквито и да е задължения ! Нещата са далеч от нормални! Рейтинг: 0 0
(Гост) 306
отговор
ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 1 0
(Гост) 305
отговор
ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 1 0
(Гост) 304
отговор
ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 303
отговор
Кухорогите как се размучаха не е истина. Рейтинг: 0 0
(Гост) 302
отговор
ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 301
отговор
ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 0 0
(Гост) 300
отговор
Според мен Лупи се връща на Армията хахао Рейтинг: 0 0
(Гост) 299
отговор
Как се гаври помака с припознатите! Рейтинг: 2 0
(Гост) 298
отговор
Час по скоро се строяват пред офиса и се извиняват, че ще играят дерби с Левски Лом скоро Рейтинг: 2 0
(Гост) 297
отговор
Хас ми пеле,хармейци. Рейтинг: 1 0