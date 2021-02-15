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ЦСКА-София Cska-Sofia

Славия 0:1 ЦСКА-София

последен:
13.02.2021

ЦСКА-София - Черно море

следващ:
20.02.2021

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Бомба на "Армията"! Гриша Ганчев и Инджов спират дейността си в ЦСКА-София

15 февруари 2021 | 22:22 - Обновена
Прочетена 25996
Собственикът на ЦСКА-София Гриша Ганчев е заявил пред "Топспорт", че той и Юлиан Инджов ще спрат дейността си в клуба. Новината идва само часове след като от фенклуб "Offenders" зададоха четири доста остри въпроса към боса на "червените". Явно това много го е ядосало и той е решил да зареже клуба. Напрежение на "Армията"! "Червените" фенове бесни, зададоха четири въпроса на Гриша Ганчев

"Благодаря на цялата армейска общественост, че беше съпричастна с нашето дело. За всичката им любов към отбора.

Искам да кажа от мое име и името на моя съдружник Инджов, че ние прекратяваме дейността си в ЦСКА.

Желаем успехи на отбора - титла, купа на България и купа от Шампионска лига.

С уважение, Гриша Ганчев", споделя бизнесменът пред "Топспорт".

Снимки: Sportal.bg

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Спортни новини		 Прочетена 25996

Добави коментар ›› Коментари (311)

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O boy
(Гост) 311
отговор
15 февруари 2021 | 23:04

Е ся си е.б.а м.а.й.к.а.т.а Рейтинг: 0 0

ЦСКА ***FOREVER
(Гост) 310
отговор
15 февруари 2021 | 23:04

Мечтите са безплатни Говедарци и Резбарци...!!! Треперете треперете треперете ... Един отбор има на света и това е ЦСКА!!! Рейтинг: 1 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
А1 член
(Гост) 308
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

Ловеч - София - Ловеч - София... хайде да решим вече! Тази неяснота ни убива. Рейтинг: 0 0

Иван
(Гост) 307
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

Ако е вярно, ако има поне малка истина , те вече имат готов сценарий ! Вероятно е обединение с ЦСКА 1948 и ще фалират старото дружество, а отборът ще е с лиценз и участие в Европа, чисти от каквито и да е задължения ! Нещата са далеч от нормални! Рейтинг: 0 0

Бай Ганчо от село МИКРЕ
(Гост) 306
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 1 0

Бай Ганчо от село МИКРЕ
(Гост) 305
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 1 0

Бай Ганчо от село МИКРЕ
(Гост) 304
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 0 0

Хахах
(Гост) 303
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

Кухорогите как се размучаха не е истина. Рейтинг: 0 0

Бай Ганчо от село МИКРЕ
(Гост) 302
отговор
15 февруари 2021 | 23:03

ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 0 0

Бай Ганчо от село МИКРЕ
(Гост) 301
отговор
15 февруари 2021 | 23:02

ЧОВЕКА ВЗЕ ПАРИТЕ.... КАЗА.... чЕкай... чЕкай.... МАЛКО....!!! >>>ПИРАМИДИ...СТАДИОНИ.... ШАМПИОНИ....ЕМБРИОНИ..... КОРНИШОНИ.....БИБЕРОНИ... САКСОФОНИ... ГАРНИЗОНИ... НЕБОСКЛОНИ... И БАЛЪЦИ.... ЗА ... МИЛИОНИ... КУЧЕ ВЛАЧЕ РЕЙС.. Рейтинг: 0 0

Добри Джуров in
(Гост) 300
отговор
15 февруари 2021 | 23:02

Според мен Лупи се връща на Армията хахао Рейтинг: 0 0

Литекс
(Гост) 299
отговор
15 февруари 2021 | 23:02

Как се гаври помака с припознатите! Рейтинг: 2 0

Обективен
(Гост) 298
отговор
15 февруари 2021 | 23:02

Час по скоро се строяват пред офиса и се извиняват, че ще играят дерби с Левски Лом скоро Рейтинг: 2 0

Гришко
(Гост) 297
отговор
15 февруари 2021 | 23:02

Хас ми пеле,хармейци. Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Труп на мъж откриха във Варна

                
              

              

                
                  Пътник нападна с чук шофьор на автобус в София
                
                
                  Пътник нападна с чук шофьор на автобус в София

                
              

              

                
                  Татяна Буруджиева с прогноза какъв кабинет ни очаква след 4 април
                
                
                  Татяна Буруджиева с прогноза какъв кабинет ни очаква след 4 април

                
              

              

                
                  Николай Василев: Има три варианта за икономиката ни след изборите
                
                
                  Николай Василев: Има три варианта за икономиката ни след изборите

                
              

              

                
                  Вирусолог: Отварянето на заведенията ще доведе до проблеми
                
                
                  Вирусолог: Отварянето на заведенията ще доведе до проблеми

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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