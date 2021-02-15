Бомба на "Армията"! Гриша Ганчев и Инджов спират дейността си в ЦСКА-София

Собственикът на ЦСКА-София Гриша Ганчев е заявил пред "Топспорт", че той и Юлиан Инджов ще спрат дейността си в клуба. Новината идва само часове след като от фенклуб "Offenders" зададоха четири доста остри въпроса към боса на "червените". Явно това много го е ядосало и той е решил да зареже клуба. Напрежение на "Армията"! "Червените" фенове бесни, зададоха четири въпроса на Гриша Ганчев

"Благодаря на цялата армейска общественост, че беше съпричастна с нашето дело. За всичката им любов към отбора.

Искам да кажа от мое име и името на моя съдружник Инджов, че ние прекратяваме дейността си в ЦСКА.

Желаем успехи на отбора - титла, купа на България и купа от Шампионска лига.

С уважение, Гриша Ганчев", споделя бизнесменът пред "Топспорт".