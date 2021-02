Шифрин с първо злато на СП по ски в Кортина

Микаела Шифрин спечели своя първи златен медал от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини, което се провежда в италианския зимен център Кортина д‘Ампецо.

That's it, that's all, folks! @MikaelaShiffrin is officially your WORLD CHAMPION in alpine combined!!!

Американката грабна титлата в алпийската комбинация, която се състоя от супергигантски слалом и един манш слалом. Тя даде трето време в скоростната дисциплина сутринта, като изоставането спрямо водачката след нея Федерика Бриньоне (Италия) бе само 0.06 секунди. Втора след нея бе друга представителка на домакините Елена Куртони, като разликата между нея и съотборничката бе само една стотна.

В слалома, Бриньоне, която бе голямата надежда на домакините за златото, напусна състезанието още в самото началото на спускането си, след като допусна грешка на третата врата след старта. Куртони пък, която е специалистка в скоростните дисциплини се смъкна на четвърта позиция, след като даде пето време в слалома. Най-бърза в него бе Шифрин, като по този начин тя закономерно се поздрави с титлата днес. За нея това е общо шести златен медал от световните първенства, като до момента тя има четири поредни такива в слалома (2013-2019) и един в супергигантския слалом от преди две години в Швеция. Това бе първото участие в алпийска комбинация по време на шампионат на планетата.

After 15 racers, @MikaelaShiffrin is still hanging out in the leader's chair. (And she's definitely smiling under that mask!) #cortina2021 pic.twitter.com/BoqbPTwbay