Куман: Съдиите трябва да защитават играчи като Неймар, Меси и Роналдо

Необходимо е да се бранят играчи като Неймар, Меси и Роналдо, защото те ни носят удоволствие. Съдиите трябва да ги защитават, но също така това е контактен спорт. Най-добрите мачове са тези с най-добрите футболисти на терена. Не се знае как ПСЖ ще играят без Неймар. И двата отбора имаме важни отсъстващи. Дано след две седмици всички да са на разположение. За всеки тим е важно да разчита на всички свои играчи. Както Неймар и Анхел Ди Мария са важни за ПСЖ, така и Ансу Фати , Филипо Коутиньо, Сержи Роберто и Араухо са такива за нас. Трябва да живеем с тези проблеми и да имаме други подготвени футболисти.

Не ме е страх от нищо, защото вярвам в моите играчи и отбор. Тази елиминация е изравнена, но имам вяра, че ще спечелим срещу един силен противник. Имаме уважение към него и към историята му. Това е кандидат за трофея в Шампионската лига. Ще има обаче две срещи, като съперникът ще се опита да ни вкара гол на наш терен. Ще иска да доминира, но на нас ни харесва да притежаваме топката. За нас е важно да запазим мрежата ни суха. Трябва да контролираме скоростта на опонента и най-вече тази на Килиан Мбапе

Наставникът на Барселона Роналд Куман изрази своето вълнение относно предстоящия 1/8-финал срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига и също така коментира грубата игра на противниковите футболисти срещу звезди като Неймар “Вълнуваме се наистина много за Шампионската лига. Това е доста тежка елиминация. ПСЖ разполага и много добър и силен отбор. Това е много интересен противник. Барса се подобри, но те имат голямо качество в състава си. Защитниците ни? Те направиха добри мачове, допуснаха някои грешки, но това е част от футбола. Нямам съмнение в техните способности срещу ПСЖ. Това е тактически мач. Жерард Пике ? Той е добре, от 4-5 дни тренира с отбора. Усещането е добро, имам още един ден, за да реша. Роналд Араухо? Той няма да е в групата, но всички, които са там, имат шанс да играят.Дуел между Меси и Мбапе? Не, няма да е между тях двамата. Това е дуел, в който единият отбор разполага с най-добрия в света. За ПСЖ пък Мбапе е много добър. Ще стане красив мач, който ще достави удоволствие. Фокус върху Мбапе? Не съм привърженик на това да се внимава само за един футболист. Просто трябва да знаем как да играем и да сме добре организирани, когато загубим топката. Слуховете за Меси в ПСЖ не са ни дестабилизирали, не знам дали такава е била тяхната цел. Мен обаче ме вълнува това да подготвя играчите. Меси е част от Барса и имам надежда, че той ще продължи да бъде в отбора.Не виждам други отбори, които да са много по-добри от Барселона. Също така ние играем с млади играчи, така че не може да се очаква да спечелим ШЛ. Ние обаче сме на добро ниво и можем да спечелим срещу всеки. Усман Дембеле ? Голяма вина за неговата еволюция е на самия играч, който се труди. Помогнахме му, но той е този, който промени нещата. Треньорът подготвя тренировките, но по отношение на физиката, Усман не е единственият, който се е подобрил. Не смятам, че ни липсва победа срещу голям съперник. Нямаме изпит на всеки три дни. Тръгнали сме по добър път, в който понякога губим несправедливо. Имаме положения за голове. Понякога резултатът не е добър, но това може да се случи на всеки”, коментира Куман на своята пресконференция.