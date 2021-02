Моторни спортове Изненадващ победител в "Дайтона 500" 15 февруари 2021 | 14:15 Прочетена 151 0



Пилотът на Front Row Motorsport Майкъл Макдауъл записа изненадваща победа в легендарната надпревара в НАСКАР Къп Сериите „Дайтона 500“. It wasn't a dream, Michael. @Mc_Driver | #DAYTONA500 pic.twitter.com/XBjOfrnc2O — NASCAR (@NASCAR) February 15, 2021 За 36-годишния ветеран това е първа победа в 358 старта в топ дивизията на НАСКАР, а той стигна до нея след като излезе невредим от огромно меле два завоя преди края. В началото на последната обиколка, Макдауъл бе на трета позиция зад дуото Penske Джоу Логано и Брад Кесловски. На обратната права обаче, Макдауъл набра много инерция във въздушната струя на двамата водачи и това доведе до контакт между него и Кесловски, който от своя страна се удари в своя съотборник и това предизвика огромното меле и показването на жълт флаг. How ‘bout it?! pic.twitter.com/Lw6iF7ntN6 — Front Row Motorsports (@Team_FRM) February 15, 2021 Преди това, състезание бе спряно за няколко часа заради проливен дъжд само 15 обиколки след неговото начало. Точно преди да завали се случи и първата голяма катастрофа за деня. Тя бе предизвикана след като Ерик Джоунс (Richard Petty Motorsport) подпря Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing), което изправи Алмирола в стартиралия от пол-позишън Алек Боуман (Hendrick Motorsport). В крайна сметка общо 16 автомобила пострадаха в това меле, като голяма част от тях не можаха да подновят своето участие след дългото прекъсване заради дъжд. He led a race-high 98 laps, but @dennyhamlin ultimately comes home P5. #DAYTONA500 pic.twitter.com/mTteL57GR0 — NASCAR (@NASCAR) February 15, 2021 След рестарта, първите два етапа бяха спечелени от победителя на „Дайтона 500“ от последните две години, Дени Хамлин (Joe Gibbs Racing), който обаче се размина с историята, след като остана пети на финала. Втори в снощната надпревари завърши шампионът в НАСКАР Къп Сериите за 2019 Чейс Елиът (Hendrick Motorsport), докато трети се класира победителят от 2018 година Остин Дилън, който управлява легендарния автомобил с №3 на Richard Childress Racing. 0



