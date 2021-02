Камару Усман прибра $690,000 от победата на UFC 258

Бърнс от своя страна ще се утеши с $380,000 долара. Ето пълен списък със заплатите, които атлетите печелят след галавечерта в института на UFC:

Move over GSP @Usman84kg now owns the longest win streak in welterweight history! #UFC258 pic.twitter.com/RqAMIrOZJU

Камару Усман прибира $690,000 след победата си с нокаут над Гилбърт Бърнс. Двамата бяха главна битка на UFC 258, което се проведе миналия уикенд. "The Nigerian Nightmare" взима 600 000 долара, защото се яви, а останалите 90 000 долара са бонуси.

Ето и всички заплати след UFC 258:

Камару Усман – 690 000 долара

Гилберт Бърнс – 380 000 долара

Кевин Гастелъм – 165 000 долара

Билал Мухамад – 114 000 долара

Полияна Виана – 99 000 долара

Алекса Грасо – 83 000 долара

Антъни Ернандес – 78 000 долара

Джулиан Маркес – 77 500 долара

Рики Саймън – 73 000 долара

Крис Гутиерес – 49 000 долара

Ян Хейниш – 46 000 долара

Браян Калахър – 46 000 долара

Родолфо Виейра – 43 500 долара

Андре Еуел – 35 000 долара

Мейси Барбър – 33 000 долара

Габриел Грийн – 27 500 долара

Диего Лима – 27 000 долара

Маки Питоло – 24 000 долара

Мелъри Мартин – 15 500 долара

Филип Рол – 15 500 долара

"I love you... #AndStill!"



@Usman84kg received a call from his family at the start of his press conference. #UFC258 pic.twitter.com/ScFJBEpndF