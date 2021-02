Тенис Барти отстреля Роджърс и за трета поредна година е на 1/4-финал 15 февруари 2021 | 13:12 - Обновена Прочетена 131 0



копирано





Барти взе първия сет с единствен пробив в четвъртия гейм, а във втората част тя поведе с 5:1, но допусна лек спад на концентрацията, което позволи на съперничката й да стигне до 4:5, но при втората си възможност австралийката затвори мача при собствен сервис.

The quest for a home Grand Slam title continues @ashbarty is into her third consecutive #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/CUIVUeg2XE — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021 "Развълнувана съм, че пак достигнах до четвъртфиналите. Желанието ми при подготовката беше да стигна възможно най-далеч в турнира. Обичам да играя у дома и съм щастлива, че продължавам напред. Тя е тениситка, която може да доминира в разиграванията и затова не трябваше да й го позволявам. Мисля, че се получи. В същото време използвах добре и сервиса си да печеля бързи точки", коментира Барти.

Give us a wave if you're one of the final @ashbarty | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/INZBKY8Tdh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021 В търсене на място на полуфиналите за втори пореден сезон тя ще срещне Каролина Мухова от Чехия.



Поставената под номер 24 Мухова продължава най-доброто представяне в кариерата си на "Мелбърн Парк", след като се справи с 18-ата поставена Елизе Мертенс (Белгия) със 7:6(5), 7:5 след почти два часа игра.



Чехкинята навакса пасив от 2:5 гейма, а в последвалия тайбрек тя направи ключова серия от четири поредни разигравания, за да поведе с 6:3 точки и това се оказа решаващо за изхода от сета.

That winning smile @karomuchova7 is moving on to the final 8#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/gaN6rLRn0V — #AusOpen (@AustralianOpen) February 15, 2021 Втората част също беше доста оспорвана и равностойна, но в края Мухова взе 12 от последните 13 разигравания, като реализира брейк за 6:5 гейма, което й донесе победата. Водачката в световната ранглиста Ашли Барти се класира за трета поредна година четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Представителката на домакините победи Шелби Роджърс (САЩ) с 6:3, 6:4 за 71 минути.Барти взе първия сет с единствен пробив в четвъртия гейм, а във втората част тя поведе с 5:1, но допусна лек спад на концентрацията, което позволи на съперничката й да стигне до 4:5, но при втората си възможност австралийката затвори мача при собствен сервис."Развълнувана съм, че пак достигнах до четвъртфиналите. Желанието ми при подготовката беше да стигна възможно най-далеч в турнира. Обичам да играя у дома и съм щастлива, че продължавам напред. Тя е тениситка, която може да доминира в разиграванията и затова не трябваше да й го позволявам. Мисля, че се получи. В същото време използвах добре и сервиса си да печеля бързи точки", коментира Барти.В търсене на място на полуфиналите за втори пореден сезон тя ще срещне Каролина Мухова от Чехия.Поставената под номер 24 Мухова продължава най-доброто представяне в кариерата си на "Мелбърн Парк", след като се справи с 18-ата поставена Елизе Мертенс (Белгия) със 7:6(5), 7:5 след почти два часа игра.Чехкинята навакса пасив от 2:5 гейма, а в последвалия тайбрек тя направи ключова серия от четири поредни разигравания, за да поведе с 6:3 точки и това се оказа решаващо за изхода от сета.Втората част също беше доста оспорвана и равностойна, но в края Мухова взе 12 от последните 13 разигравания, като реализира брейк за 6:5 гейма, което й донесе победата. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 131

1