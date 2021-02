Канадец спечели Супер-Г за мъжката комбинация в Кортина

Канадецът Джеймс Крауфорд записа най-доброто време в супергигантския слалом, валиден за алпийската комбинация на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия).

