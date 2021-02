Волейбол Цветан Соколов: Мечтая да спечеля олимпийска титла с България 15 февруари 2021 | 12:07 - Обновена Прочетена 83 0



Капитанът на националния отбор на България по волейбол за мъже Цветан Соколов попадна в Топ 100 в авторитетната класация на Междунардната федерация по волейбол (FIVB ) за най-влиятелните волейболисти през последното десетилетие.

През последното десетилетие Цветан Соколов се утвърди не само като голямата звезда и истинският лидер на националния отбор на България, но и като един от най-успешните волейболисти, които постигнаха много успехи с клубовете, в които е играл. Цецо е с впечатляваща кариера и множество международни и национални отличия.



„Последните 10 години във волейбола бяха нещо неописуемо за мен. Волейболът ме изгради като човек и като спортист. Научи ме как да се боря и да преследвам целите си; научи ме да се боря за всяка топка и за всичко, което искам да постигна. През годините изпитах много положителни емоции във волейбола, сбъднах много от мечтите си, но също така се надявам повече от тях да се сбъднат в бъдеще “, каза Цветан Соколов пред Volleyball World.



Роден в последния ден на 1989 година младият Цветан Соколов получи първата си повиквателна за националния отбор на България за мъже едва на 15 години.

На 19 години Соколов бе част от отбора на България, който спечели бронз на Европейското първенство по волейбол в Турция през 2009 година.



„Никога няма да забравя победата над Германия на Игрите в Лондон, с която се класирахме за полуфиналите. Това беше незабравим мач за мен. Първите ми Олимпийски игри бяха невероятно преживяване, което искрено се надявам да преживея отново. Както всички спортисти, най-голямата ми мечта е да спечеля олимпийската титла и се надявам да се случи един ден ", каза Соколов. #ROSTER100 PRESENTS: Tsvetan Sokolov Making Dreams Come True.



The Bulgarian standout talks about how volleyball has changed and how it has changed him.



FULL STORY: https://t.co/Q8WwQPgYzF#Volleyball pic.twitter.com/L5uae93Z54 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) February 15, 2021

За негово съжаление и неговите съотборници, България няма да играе в Токио 2020. Въпреки че националите бяха само на точка от класиране по време на квалификациите през 2019 година, когато имаха мачбол срещу Бразилия в третия гейм, но в крайна сметка Соколов и компания загубиха битката с 2:3. Това несъмнено бе пореден незабравим мач за Соколов, било то и в отрицателен смисъл.

„Въпреки доброто ни представяне в този мач с Бразилия, горчивият вкус да не се класираме за Олимпийските игри все още надделява, тъй като за всеки спортист това е най-важното състезание, към което се стреми. Наистина е трудно да забравим този мач. Все още мисля за това, защото беше толкова болезнено. Подобни мачове, са незабравими в смисъл, че ви дават ценен урок, който се помни за цял живот", каза високият 2,06 метра диагонал на Динамо (Москва). View this post on Instagram A post shared by Tsvetan Sokolov (@tsvetan_sokolov) „Но най-незабравими са мачовете, в които отборът печели и доказва, че идва момент, в който дългите тренировки, усилията и желанието за победа се отплащат. И тогава изпитвате удовлетворение след многото трудности, през които сте преминали. "

И българската звезда със сигурност е имала много от тези моменти, особено в клубната си кариера. Той се превърна в истинска легенда в историята на Световното клубно първенство по волейболен на FIVB, където участва 8 пъти, 3 пъти триумфира с титлата, а общо 7 пъти бе медалист и 3 пъти попада в Идеалния отбор на тези шампионати.

