Бриньоне поведе след Супер-Г за комбинация на домашното световно

Италианката Федерика Бриньоне записа най-доброто време в супергигантския слалом валиден за алпийската комбинация на домашното Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо. Federica #Brignone al comando della combinata e sorridente#EurosportSCI #Cortina2021 pic.twitter.com/46Li9FOKv3 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 15, 2021 Носителката на малкия кристален глобус в дисциплината от последните два сезона в Световната купа даде време от 1:22.11 по „Олимпия дела Тофане“, с което остана на само една стотна пред своята сънародничка Елена Куртони. Трета след скоростната дисциплина е сребърната медалистка от Олимпийските игри в Пьончан през 2018-а Микаел Шифрин. Американката даде време с шест стотни по-слабо от това на Бриньоне, като в слалома следобед ще години своя първи медал в комбинацията от световни първенства. No better place to be on Monday morning. Non-stop Alpine Combined Program today! We start at 09.45 CET with the women's Super G, followed by the men's one at 11.15 CET.#fisalpine@cortina2021 pic.twitter.com/CujvJ0Wx8i — FIS Alpine (@fisalpine) February 15, 2021 Световната шампионка от Санкт Мориц 2017 и Оре 2019 Уенди Холденер (Швейцария), даде 14-о време в супергигантския слалом, като изоставането спрямо водачката е 0.97 секунди. Тя обаче е специалистка в техничните дисциплини и ще се надява да прогресира в слалом по-късно днес. За разлика от традиционните слаломи обаче, реда на стартира в този за комбинация е реда на класиране след скоростната дисциплина, а не обърнат такъв. Това ще направи задачата на Холденер по-трудна, тъй като освен Шифрин, олимпийската шампионка от Пьончан Мишел Гизин (Швейцария) и една от най-силните слаломистки Петра Влъхова (Словакия) ще се спуснат преди нея при по-добри условия на пистата. Гизин заема петото място с пасив от 0.26 секунди, докато Влъхова е седма на 0.40 зад водачката. Слалом за комбинацията при дамите стартира в 15:10 часа българско време.

