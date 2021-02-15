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ЦСКА-София Cska-Sofia

Славия 0:1 ЦСКА-София

последен:
13.02.2021

ЦСКА-София - Черно море

следващ:
20.02.2021

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Какво се случва с трансфера на Али Соу в Русия? Мениджърът на звездата на ЦСКА-София проговори

15 февруари 2021 | 11:41 - Обновена
Прочетена 4497
Ще има ли трансфер на Али Соу в Ростов? Мениджърът на звездата на ЦСКА-София Луиджи Сорентино обяви, че преговорите продължават, но и той не е наясно дали таранът е близо или далеч до преминаване в руския клуб.

“Към този момент никой не знае - близо ли е до трансфер или е далеч от него. Мога да потвърдя, че водим преговори с Ростов”, каза Луиджи Сорентино пред “Риа новости”.

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Спортни новини		 Прочетена 4497

Добави коментар ›› Коментари (28)

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Запознат
(Гост) 28
отговор
15 февруари 2021 | 12:17

ШИлефски Лееефски Шиши.. Шу..шу му ..шу..обор разваля! Рейтинг: 1 0

ШЕБЕК ШИШИ
(Гост) 27
отговор
15 февруари 2021 | 12:16

ШИлееефски оле! Шиле! Рейтинг: 1 0

Andi
(Гост) 26
отговор
15 февруари 2021 | 12:13

Abe dlypazi kakvo zska a.vsi4ki koito psyvat gyndi da ymrat.elate v krymovgrad da si nay4ite istoriqta selqni Рейтинг: 1 1

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ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:15

Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 0 0

ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост) 25
отговор
15 февруари 2021 | 12:09

дарения за леФски подхуене от главното мюфтийство..... килимчета за сутрешна молитва и нови чепици...... ваш Шиши........ Рейтинг: 1 4

Инджов ДПС
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:10

Ашкулсун Норге,ходи ли на сюнета във Микре Рейтинг: 3 0

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Официално
(Гост) 22
отговор
15 февруари 2021 | 12:06

в Трансфермаркет нищо не е обявено.Топспирт има доверие на колегите от в-к Труд!?Те по добре знаят от Трансфермаркет че за Санкаре са взели 600 бил евро а не 300 хил. евро колкото е официално!?Така е когато цяла армия от комплексари живуркат покрай тоя отбор на Армията!?Нямаш нищо общо със някогашния в който имаше място за всичко човешко!? Рейтинг: 0 0

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ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост) 21
отговор
15 февруари 2021 | 12:06

Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 2 5

Левски
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:07

Майкати у г.роба е порят Рейтинг: 4 1

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ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост) 20
отговор
15 февруари 2021 | 12:05

Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 1 2

Левски
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:06

И детето ти умре на диализа Рейтинг: 3 1

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Левски
(Гост) 18
отговор
15 февруари 2021 | 12:05

Тоя къде псува Гунди тука да му умрат децата цялата фамилия и всички приятели а той да е последен и да няма пари да ги погребе умри помио хляб никога да нямаш Рейтинг: 3 3

ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:05

Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 1 4

ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:06

и ти така ще умреш от Алкохол менте хахаххахха Рейтинг: 2 1

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Жорж
(Гост) 17
отговор
15 февруари 2021 | 12:04

Виждам,че само подуенски отрепки са в коментарите. Явно тъмно лилавия едноок лакътник на Али още потръпва в сините трътки. Рейтинг: 5 3

Алооо петолъчка
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:05

А припоци на Литекс,не виждаш ли!?!?Мръсен ибрик!!! Рейтинг: 5 1

Али Соу
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:06

Тихо люляк продал си клубът за лиценз и предал дедите си Рейтинг: 4 0

ЕВРОИДИОТЬ ШИлеФскиШИ
(Гост)
15 февруари 2021 | 12:09

дарения за леФски подхуене от главното мюфтийство..... килимчета за сутрешна молитва и нови чепици...... ваш Шиши........ Рейтинг: 0 1

Литекс Микре Пещера клуб
(Гост) 16
отговор
15 февруари 2021 | 12:02

Вай вай аллах кажи ще го продават ли маймун Урко СОУ нащи ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК АХМАК КЪРПАЧЕВ АБДАЛ МАЙМУН София цска ТИРЕ МЕНТЕ олелеееееееееее Рейтинг: 2 0

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Етър 1988-1992
(Гост) 15
отговор
15 февруари 2021 | 12:02

Там този можеше да е резерва! Киряка, Бончо, Трифон, Балъка, Емил Димитров, Цанко... Айде да не изброявам, че ще стане целия национален отбор! Рейтинг: 2 0

Али Соу
(Гост) 14
отговор
15 февруари 2021 | 12:01

Махам се от литекс излъгахте ме че това е цска крадци ловешки Рейтинг: 4 4

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                  Министри докладваха на Борисов за COVID-19, учениците и средствата за бизнеса
                
                
                  Министри докладваха на Борисов за COVID-19, учениците и средствата за бизнеса

                
              

              

                
                  Пристигна още една пратка с ваксини срещу COVID-19 на 
                
                
                  Пристигна още една пратка с ваксини срещу COVID-19 на "Пфайзер"

                
              

              

                
                  Медиците на първа линия ще продължат да получават по 1000 лв. допълнително
                
                
                  Медиците на първа линия ще продължат да получават по 1000 лв. допълнително

                
              

              

                
                  16 нови жертви на COVID-19 в страната. София-град остава водеща по зараза
                
                
                  16 нови жертви на COVID-19 в страната. София-град остава водеща по зараза

                
              

              

                
                  И Ангелов нареди спешна проверка заради починалото на необезопасена шахта момче
                
                
                  И Ангелов нареди спешна проверка заради починалото на необезопасена шахта момче

                
              

              

                
                  Димитър Каваков за Северна Македония: Никой не може да краде културата на България
                
                
                  Димитър Каваков за Северна Македония: Никой не може да краде културата на България

                
              

              

                
                  Проф. Георги Рачев разкри отиват ли си студовете 
                
                
                  Проф. Георги Рачев разкри отиват ли си студовете 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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