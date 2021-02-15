Какво се случва с трансфера на Али Соу в Русия? Мениджърът на звездата на ЦСКА-София проговори

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ЦСКА
Ще има ли трансфер на Али Соу в Ростов? Мениджърът на звездата на ЦСКА-София Луиджи Сорентино обяви, че преговорите продължават, но и той не е наясно дали таранът е близо или далеч до преминаване в руския клуб.
“Към този момент никой не знае - близо ли е до трансфер или е далеч от него. Мога да потвърдя, че водим преговори с Ростов”, каза Луиджи Сорентино пред “Риа новости”.
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(Гост) 28
отговор
ШИлефски Лееефски Шиши.. Шу..шу му ..шу..обор разваля! Рейтинг: 1 0
(Гост) 27
отговор
ШИлееефски оле! Шиле! Рейтинг: 1 0
(Гост) 26
отговор
Abe dlypazi kakvo zska a.vsi4ki koito psyvat gyndi da ymrat.elate v krymovgrad da si nay4ite istoriqta selqni Рейтинг: 1 1
(Гост)
Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 0 0
(Гост) 25
отговор
дарения за леФски подхуене от главното мюфтийство..... килимчета за сутрешна молитва и нови чепици...... ваш Шиши........ Рейтинг: 1 4
(Гост)
Ашкулсун Норге,ходи ли на сюнета във Микре Рейтинг: 3 0
(Гост) 22
отговор
в Трансфермаркет нищо не е обявено.Топспирт има доверие на колегите от в-к Труд!?Те по добре знаят от Трансфермаркет че за Санкаре са взели 600 бил евро а не 300 хил. евро колкото е официално!?Така е когато цяла армия от комплексари живуркат покрай тоя отбор на Армията!?Нямаш нищо общо със някогашния в който имаше място за всичко човешко!? Рейтинг: 0 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 21
отговор
Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 2 5
(Гост)
Майкати у г.роба е порят Рейтинг: 4 1
(Гост) 20
отговор
Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 1 2
(Гост)
И детето ти умре на диализа Рейтинг: 3 1
(Гост) 18
отговор
Тоя къде псува Гунди тука да му умрат децата цялата фамилия и всички приятели а той да е последен и да няма пари да ги погребе умри помио хляб никога да нямаш Рейтинг: 3 3
(Гост)
Гунди УМРЕ от алкохол менте Рейтинг: 1 4
(Гост)
и ти така ще умреш от Алкохол менте хахаххахха Рейтинг: 2 1
(Гост) 17
отговор
Виждам,че само подуенски отрепки са в коментарите. Явно тъмно лилавия едноок лакътник на Али още потръпва в сините трътки. Рейтинг: 5 3
(Гост)
А припоци на Литекс,не виждаш ли!?!?Мръсен ибрик!!! Рейтинг: 5 1
(Гост)
Тихо люляк продал си клубът за лиценз и предал дедите си Рейтинг: 4 0
(Гост)
дарения за леФски подхуене от главното мюфтийство..... килимчета за сутрешна молитва и нови чепици...... ваш Шиши........ Рейтинг: 0 1
(Гост) 16
отговор
Вай вай аллах кажи ще го продават ли маймун Урко СОУ нащи ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК АХМАК КЪРПАЧЕВ АБДАЛ МАЙМУН София цска ТИРЕ МЕНТЕ олелеееееееееее Рейтинг: 2 0
(Гост) 15
отговор
Там този можеше да е резерва! Киряка, Бончо, Трифон, Балъка, Емил Димитров, Цанко... Айде да не изброявам, че ще стане целия национален отбор! Рейтинг: 2 0
(Гост) 14
отговор
Махам се от литекс излъгахте ме че това е цска крадци ловешки Рейтинг: 4 4