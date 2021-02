Волейбол Пламен Константинов привлече спешно разпределител и либеро, Локомотив с 12-а победа в Русия (видео + снимки) 15 февруари 2021 | 10:51 - Обновена Прочетена 313 0



копирано





Шампионите привлякоха двама волейболисти, които до сега играеха за Динамо-ЛО (Сосновий Бор) – разпределителят Игор Тисевич и либерото Семьон Кривитченко.



29-годишният Тисевич бе част от Динамо-ЛО от сезон 2016/17 и бе капитан на отбора.



25-годишният Кривитченко е играл за Динамо-ЛО в 4 непълни сезона (2015 - 2018, 2020/21), а освен това два сезона се състезава за Зенит (Санкт Петербург) (2018 - 2020).



Тисевич ще се конкурира с Константин Абаев, а Кривитченко ще е конкурент на поста либеро на Роману Мартинюк. По информация на “БО Спорт”, Александръ Воропаев и Денис Голубев ще продължат да се състезават за състана на Локомотив 2 във висшата лига на Русия.



С помощта на двамата нови волейболисти Локомотив записа 12-а победа в суперлигата на Русия. Възпитаниците на Пламен Константинов дадоха гейм, но все пак спечелиха 3 точки у дома срещу Газпром-Югра (Сургут) с успех с



Гостите от Сургут стартираха отлично двубоя и поведоха с 10:3. Шампионите не можаха да се справят в първата част с диагонала на Газпром-Югра Ражабдимир Шахбанмирзаев, който бе “убийствено” ефективен в атака – 70%. Волейболистите от Сургут взеха първата част и водеха до средата на втората, но благодарение на отличните действия на Марко Ивович. Сръбският национал заигра отлично в атака и на начален удар и това поведе Локомотив към обрат и успех в мача.



Дражен Лубурич заби 21 точки (3 аса, 2 блока, 52% ефективност в атака - +13). Марко Ивович добави още 17 точки (1 ас, 64% ефективност в атака, 30% перфектно и 61% позитивно посрещане - +12).



Алексей Родичев се отличи с 16 точки (2 аса, 1 блок, 68% ефективност в атака, 11% перфектно и 44% позитивно посрещане - +11).



От новите попълнения на Локомотив в игра се появи разпределителят Игор Тисевич, който влизаше като резерва и в 4-ите части на двойна смяна заедно с диагонала Павел Круглов.



View this post on Instagram A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolleynsk) Най-резултатен в двубоя стана диагоналът на Газпром-Югра Ражабдимир Шахбанмирзаев. Левичарят заби 22 точки (1 ас, 1 блок, 53% ефективност в атака - +16). фото: Александър Лукин, lokovolley.com

Денис Черейски (1 блок, 53% ефективност в атака - +4) и Иван Никишин 63% ефективност в атака, 17% перфектно и 37% позитивно посрещане - +2) добавиха по 10 точки. Българският старши треньор на шампиона на Русия Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов привлече спешно двама нови волейболисти.Шампионите привлякоха двама волейболисти, които до сега играеха за Динамо-ЛО (Сосновий Бор) – разпределителят Игор Тисевич и либерото Семьон Кривитченко.29-годишният Тисевич бе част от Динамо-ЛО от сезон 2016/17 и бе капитан на отбора.25-годишният Кривитченко е играл за Динамо-ЛО в 4 непълни сезона (2015 - 2018, 2020/21), а освен това два сезона се състезава за Зенит (Санкт Петербург) (2018 - 2020).Тисевич ще се конкурира с Константин Абаев, а Кривитченко ще е конкурент на поста либеро на Роману Мартинюк. По информация на, Александръ Воропаев и Денис Голубев ще продължат да се състезават за състана на Локомотив 2 във висшата лига на Русия.С помощта на двамата нови волейболисти Локомотив записа 12-а победа в суперлигата на Русия. Възпитаниците на Пламен Константинов дадоха гейм, но все пак спечелиха 3 точки у дома срещу Газпром-Югра (Сургут) с успех с 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 25:20) в мач от 22-ия кръг.Гостите от Сургут стартираха отлично двубоя и поведоха с 10:3. Шампионите не можаха да се справят в първата част с диагонала на Газпром-Югра Ражабдимир Шахбанмирзаев, който бе “убийствено” ефективен в атака – 70%. Волейболистите от Сургут взеха първата част и водеха до средата на втората, но благодарение на отличните действия на Марко Ивович. Сръбският национал заигра отлично в атака и на начален удар и това поведе Локомотив към обрат и успех в мача.Дражен Лубурич заби 21 точки (3 аса, 2 блока, 52% ефективност в атака - +13). Марко Ивович добави още 17 точки (1 ас, 64% ефективност в атака, 30% перфектно и 61% позитивно посрещане - +12).Алексей Родичев се отличи с 16 точки (2 аса, 1 блок, 68% ефективност в атака, 11% перфектно и 44% позитивно посрещане - +11).От новите попълнения на Локомотив в игра се появи разпределителят Игор Тисевич, който влизаше като резерва и в 4-ите части на двойна смяна заедно с диагонала Павел Круглов.Денис Черейски (1 блок, 53% ефективност в атака - +4) и Иван Никишин 63% ефективност в атака, 17% перфектно и 37% позитивно посрещане - +2) добавиха по 10 точки. “През първата част ние още бяхме в Германия, нужно бе да влезем в мача. След първия гейм ние все пак кацнахме в Новосибирск и успяхме да обърнем мача в наша полза”, заяви Пламен Константинов след края на двубоя. Локомотив е 6-и във временното класиране с 37 точки (12 победи, 8 загуби), Газпром-Югра е на 11-о място с 20 точки (6 успеха, 16 поражения).



В следващия си двубой Локомотив среща Динамо (Москва) и Цветан Соколов в "българското" дерби - отложено от 17-и кръг.

ЛОКОМОТИВ: Константин Абаев 3, Дражен Лубурич 21, Марко Ивович 17, Алексй Родичев 16, Дмитрий Щербинин 8, Илияс Куркаев 3 – Роман Мартинюк-либеро (Павел Круглов 2, Игор Тисевич, Дмитрий Лизик 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ Треньор: ПЕТЪР ШОПОВ

ГАЗПРОМ-ЮГРА: Евгений Рукавишников 1, Ражалдибир Шахбанмирзаев 22, Кирил Костиленко 8, Иван Никишин 10, Денис Черейски 10, Артьом довган 8 – Алексей Чанчиков-либеро (Кирил Фиялковский 5, Максим Кирилов, Александър Слободняк)

Старши треньор: РАФАЕЛ ХАБИБУЛИН Треньор: АНТОН МАЛИШЕВ. Локомотив е 6-и във временното класиране с 37 точки (12 победи, 8 загуби), Газпром-Югра е на 11-о място с 20 точки (6 успеха, 16 поражения).В следващия си двубой Локомотив среща Динамо (Москва) и Цветан Соколов в "българското" дерби - отложено от 17-и кръг.



ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – ГАЗПРОМ-ЮГРА (СУРГУТ) 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 25:20) Константин Абаев 3, Дражен Лубурич 21, Марко Ивович 17, Алексй Родичев 16, Дмитрий Щербинин 8, Илияс Куркаев 3 – Роман Мартинюк-либеро (Павел Круглов 2, Игор Тисевич, Дмитрий Лизик 2)Евгений Рукавишников 1, Ражалдибир Шахбанмирзаев 22, Кирил Костиленко 8, Иван Никишин 10, Денис Черейски 10, Артьом довган 8 – Алексей Чанчиков-либеро (Кирил Фиялковский 5, Максим Кирилов, Александър Слободняк)

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 313

1