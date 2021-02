Тенис Отново призори ще гледаме Григор Димитров 15 февруари 2021 | 09:08 - Обновена Прочетена 8350 0



A dazzling performance from @GrigorDimitrov!



He stuns Thiem 6-4, 6-4, 6-0 to reach the #AusOpen QFs. pic.twitter.com/XLmr73ZuCl — ATP Tour (@atptour) February 14, 2021 Аслан Карацев се превърна в голямата сензация на Australian Open, след като тръгна от квалификациите, където записа последователни победи над Брандън Накашима, Макс Пърсел и Александър Мюлер, а впоследствие в основната схема отстрани Джанлука Магер, Егор Герасимов, Диего Шварцма и Феликс Оже-Алиасим. Така 27-годишният руски тенисист се превърна в едва третия играч в "Оупън Ерата", който достига до 1/4-финалите на Australian Open, след като започва участието си от пресявките. La sorpresa en el #AusOpen



Aslan Karatsev es el 1º debutante en un Grand Slam en llegar a 4tos desde Wimbledon 1996



Así describe su juego: "Tiros agresivos, grandes saques, rodear la derecha cuando tengo tiempo e ir a la red" pic.twitter.com/sJ9dpkRkx3 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 14, 2021 Григор Димитров от своя страна надделя над Марин Чилич, Алекс Болт, Пабло Кареньо Буста и Доминик Тийм без да загуби дори един сет. Това ще е първи дуел в кариерата на Григор Димитров срещу Аслан Карацев. Some motherly advice has stuck with @GrigorDimitrov through his tennis journey #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/rO0EvdcUnQ — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021 Интересно е, че 27-годишният Карацев преди началото на Откритото първенство на Австралия имаше само три победи за осем години на турнири от АТР. Високият 185 сантиметра руснак играе предимно на турнири от сериите "Чалънджър" и ITF. След завръщането на тениса през лятото на миналата година, Карацев достигна до финалите на три последователни "Чалънджър" турнира, като спечели два от тях (победи над Талон Грикспур и Оскар Оте) и отстъпи в третия на Стан Вавринка с 6:7, 4:6. Руснакът бе сред участниците на турнира в София през ноември, като не беше никак далеч от това да изненада Алекс де Минор във втория кръг, въпреки че допусна поражение с 0:2 сета - 4:6, 6:7. Общо в кариерата си Карацев има 9 титли - 3 от "Чалънджър" и 6 от ITF. Любопитен факт е, че през 2018-а и 2019-а губи четвъртфинали в Доха от Александър Лазаров и Димитър Кузманов.

#AustralianOpen2021: #GrigorDimitrov vs #AslanKaratsev-Preview, Head-to-Head And Prediction .#AusOpen #AO2021#Tennishttps://t.co/gnMdydO8sK — FirstSportz (@SportzFirst) February 14, 2021 “Трябва да се отнасяме еднакво към всеки противник. За мен няма разлика между тези мачове. Ще правя всичко както обикновено и ще си върша работата. Това е просто още един мач. Не мисля какво е постигнал противникът. Ако е стигнал до тук, прави всичко както трябва. Той показва страхотна игра и е много опасен. Той стигна далеч - до четвъртфиналите. И това, разбира се, не бива да се подценява", коментира Димитров по повод предстоящата си среща със 114-ия в света Аслан Каранцев.



