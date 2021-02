Тенис Сензацията Пегула отстрани Свитолина, Брейди не даде шанс на Векич 15 февруари 2021 | 07:20 - Обновена Прочетена 302 0



Свитолина влезе в двубоя в ролята на фаворит, но бързо стана ясно, че ще има много проблеми с агресивната игра на Пегула. Мощният сервис на американката беше основото й оръжие в първият сет. Тя реализира пробив за 4:3 и не даде нито една възможност на Свитолина да го върне.

На старта на втория сет Пегула отново спечели подаването на съперничката си, но след това Свитолина смени тактиката, започна да търси по-продължителни разигравaния и взе четири поредни гейма. Началният удар на украинката също заработи и резултатът бе изравнен.



По всичко личеше, че Свитолина ще нарави обрат, но Пегула показа характер в решителната трета част. Тя реализира пробив за 3:1, а после лесно спечели собственото си подаване. Свитолина не се предаде и върна пробива за 3:4, но веднага се вкара в неприятности на свой сервис. Макар че се спаси от 0:40, тя даде още един шанс на Пегула и родената в Бъфало тенисистка не го пропусна. Най-големият успех в кариерата на американката стана факт след гейм на нула.

A reason to smile



Jen Brady defeats Vekic 6-1, 7-5 to reach the quarterfinals Down Under #AusOpen | @jennifurbrady95 pic.twitter.com/AwHzyFhw8a — USTA (@usta) February 15, 2021 В спор за място на полуфиналите Пегула ще се изправи срещу сънародничката си Дженифър Брейди, която елиминира в два сета Дона Векич - 6:1, 7:5. Брейди доминираше в хода на целия мач и допусна само един пробив, а в същото време успя четири пъти да спечели подаването на хърватката.



