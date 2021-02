НБА Скандалната симулация на ЛеБрон Джеймс не му донесе нищо добро 14 февруари 2021 | 20:49 - Обновена Прочетена 171 0



Los Angeles Lakers’ LeBron James received a warning for violating the league’s anti-flopping rule Feb. 12 vs. Memphis. pic.twitter.com/NovQbnBEE0 — NBA Official (@NBAOfficial) February 13, 2021 От ръководството на Националната Баскетболна Асоциация все пак не останаха безразлични към случилото се. Лигата отправи предупреждение към ЛеБрон, тъй като той е нарушил "анти-флопинг" правилата с явната си симулация. Още по-любопитното е, че малко по-късно в хода на мача и неговият съотборник Кайл Кузма бе участник в подобна ситуация, която също е отразена с предупреждение от НБА. Случаят с ЛеБрон обаче стана абсолютен хит в социалните мрежи, като подигравките по адрес на Краля не спират.

Los Angeles Lakers’ Kyle Kuzma received a warning for violating the league’s anti-flopping rule Feb. 12 vs. Memphis. pic.twitter.com/JOxWpWWfwr — NBA Official (@NBAOfficial) February 13, 2021 Опитите за симулативна игра не са никак чужди на звездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс. По време на втората четвърт от двубоя на "езерняците" срещу тима на Мемфис Гризлис Краля успя да излъже съдиите и да си изпроси нарушение по абсурден начин, след като се просна на паркета без какъвто и да е контакт с крилото на съперника Дилън Бруукс. Реферите някак си пропуснаха да забележат това и 36-годишният ветеран получи два наказателни, които отбеляза.От ръководството на Националната Баскетболна Асоциация все пак не останаха безразлични към случилото се. Лигата отправи предупреждение към ЛеБрон, тъй като той е нарушил "анти-флопинг" правилата с явната си симулация. Още по-любопитното е, че малко по-късно в хода на мача и неговият съотборник Кайл Кузма бе участник в подобна ситуация, която също е отразена с предупреждение от НБА. Случаят с ЛеБрон обаче стана абсолютен хит в социалните мрежи, като подигравките по адрес на Краля не спират. 0



