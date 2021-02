Зидан: Напредъкът ни е видим, защото си вярваме

Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан изказа задоволство от формата, в която се намира неговият тим, като също така за пореден път коментира проблема с травмите в отбора. Днес Реал победи Валенсия с 2:0, но Даниел Карвахал напусна терена принудително още през първото полувреме.



"Не разбирам защо се получават тези травми. Прекалено много са и се притеснявам. Загубих още един играч, а това ме подразни. Това е възобновена контузия. Съжалявам за Дани, той беше добре и си играеше добре. Той е важен за нас. Не мога да обясня тези травми. Програмата? Няма да навлизам в тази тема, имаме си достатъчно голяма бъркотия. Такъв е календарът и също така нямахме нормална предсезонна подготовка. Вместо това имаме много контузии, а това е най-лошото за един треньор.

