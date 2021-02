Капитанът на Милан призна: Подценихме Специя

Капитанът на Милан Алесио Романьоли призна, че неговият отбор е подценил Специя при снощната загуба с 0:2. Интересното е, че коментарът на защитника е в противоречие с наставника му Стефано Пиоли, според когото не е имало подценяване.



"Подходихме грешно, а те се справиха по-добре от нас. Липсваше преса от наша страна, като също така изграждането на играта ни беше слабо. Ясно е, че избрахме неправилния подход и те заслужено победиха. Ние ги подценихме и се надявам, че веднага ще оставим тази загуба зад гърбовете ни", заяви Романьоли след мача.

