Кайри към Хардън: Ти ще си плеймейкър, аз ще съм стрелец

През изминалата нощ отборът на Бруклин Нетс записа втората си поредна победа, след като се справи почти без проблем с Голдън Стейт Уориърс със 134:117. Кайри Ървинг завърши като топреализатор за "мрежите" с 23 точки, а Джеймс Хардън приключи двубоя с цели 16 асистенции. Самият Кайри сподели след мача, че двамата с Брадата бързо са се разбрали какви роли да заемат в отбора.

"Смятам, че той върши много добра работа като пойнт гард. Разбрахме се още преди четири дни, когато го погледнах и му казах: "Ти ще играеш плеймейкър, аз ще играя стрелец". Толкова по въпроса. Той пое контрол над отговорността и върши невероятна работа. Това прави моята работа много по-лесна, защото играя по-свободно. Това е лукс и искам да продължава да е такъв", заяви Ървинг.

Kyrie let Harden know he’s the new point guard in Brooklyn. pic.twitter.com/uTrnDOy02f