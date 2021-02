Злато за Екхоф и в преследването в Поклюка

Норвежката Тирил Екхоф, която във вчерашния ден спечели спринта на 7.5 километра от Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения), днес стори същото и в преследването на 10 километра. За нея това е трети златен медал от надпреварите в Поклюка, след като освен в спринта, тя триумфира и със смесената щафета на Норвегия в сряда.

Екхоф надделя в дуел срещу сребърната медалистка от вчерашния ден Анайс Шевалие-Буше (Франция), като двете си разменяха по една грешка в първите три стрелби. Така те започнаха заедно четвъртата си обиколка, в която норвежката натисна газта и пристигна с малка преднина на последната стрелба. В нея тя бе перфектна, докато французойката изпусна една мишена, с което загуби близо 30 секунди спрямо норвежката. Това позволи на Екхоф да запише своята общо четвърта победа в пет преследвания от началото на сезона в Световната купа, благодарение на което увеличи преднината си на върха в класирането и за големия, и за малкия кристален глобус.

Със среброто днес се поздрави Лиза Тереза Хаузер (Австрия), която надделя над Шевалие-Буше по последната обиколка от два километра. Австрийката, която от началото на година има записани общо шест подиума в осем индивидуални надпревари, завърши на 17.3 секунди зад Екхоф, след като допусна само един пропуск. Шевалие-Буше в крайна сметка трябваше да се задоволи с бронза, след допуснати две грешки, също колкото има и новата световна шампионка, като разликата между двете на финала бе точно 33 секунди.

Миналогодишната шампионка в дисциплината Доротея Вирер (Италия) завърши четвърта днес, след като свали всичките си 20 мишени и се изкачи с цели 16 позиции спрямо класирането си във вчерашния спринт. Нейната сънародничка Лиза Витоци, която вчера завърши пета, днес бе авторка на най-голямото пропадане в класирането, след като завърши 48-а с цели 10 наказателни обиколки.

Единствената българка, която стартира в днешното преследване Милена Тодорова пресече финала на 58-а позиция, като загуби точно десет места спрямо класирането си в спринта. Тя се движеше на 32-а позиция след първите две стрелби от положение легнал, в които тя бе безгрешна, но след това допусна четири грешки при двете си стрелби от прав и се смъкна в класирането.

В генералното класиране начело със 737 точки е Екхоф, следвана от Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия), която днес остана девета, с 695 пункта, а третата с 675 е 13-а от днес Хана Йоберг (Швеция). В дисциплината преследване начело е Екхоф с 264 точки, втора с 236 е Рьозеланд, а трета с 207 е Хана Йоберг.

Програмата на Световното първенство продължава във вторник с индивидуалната надпревара на 15 километра при дамите, която започва в 13:05 часа българско време.