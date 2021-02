Тенис Джокович забрави за контузията и записа рекордна победа в кариерата си 14 февруари 2021 | 16:07 - Обновена Прочетена 560 0



копирано

Защитаващият титлата си Новак Джокович (Сърбия) се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис. Осемкратният шампион от надпреварата и водач в световната ранглиста победи Милош Раонич (Канада) със 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4 за близо три часа. Това е победа номер 300 в кариерата на Джокович в турнирите от "Големия шлем" и общо 48-и четвъртфинал на "Мейджър". 300 reasons to @DjokerNole records his 300th Grand Slam match win, defeating Raonic 7-6(4), 4-6, 6-1, 6-4 #AusOpen pic.twitter.com/kUyTALlw8s — ATP Tour (@atptour) February 14, 2021 Сърбинът игра, въпреки че получи разтежение на десния коремен мускул при победата си срещу Тейлър Фриц (САЩ) в петък и пропусна вчерашната тренировка. В първия сет се игра без пробиви, но Джокович взе тайбрека със 7:4. Във втората част Раонич стигна до пробив в петия гейм и изравни резултата. Сърбинът доминираше изцяло в третия сет, в който загуби само един гейм, а в четвъртата част стигна до пробив в деветия гейм и при свой сервис затвори двубоя с първия си мачбол. You can't deny a champion @DjokerNole's quest for a 9th #AusOpen title continues, advancing to the quarterfinals for the 12th time.



Up next: Alexander Zverev.#AO2021 pic.twitter.com/IcZXwLuQ41 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021 "Достатъчно добре съм, за да играя. Нямаше да бъда тук и да говоря с вас, ако не бях в състояние да изляза на корта. Не е идеално състоянието ми, но загрях два часа преди този двубой. Ако не бях в състояние, щях да се оттегля. Имаше голямо съмнение дали да играя, но това е турнир от Шлема и аз съм в такъв етап от кариерата ми, че тези турнири са важни за мен", каза Джокович след мача. "Ако трябва да бъда честен не съм много сигурен, че това, че нямаше дълги разигравания, беше добре за мен. Имах леко притеснение, защото играя срещу един от най-добре сервиращите тенисисти в света. На обезполяващи съм в последните 48 часа, те са доста силни, затова мисля само за възстановяване в момента", каза още сърбинът. На четвъртфиналите Джокович ще играе срещу шестия в схемата Александър Зверев (Германия), който елиминира 23-ия поставен Душан Лайович (Сърбия) с 6:4, 7:6(5), 6:3 за 2:24 часа. Резултати от четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис:



мъже:

1-Новак Джокович (Сърбия) - 14-Милош Раонич (Канада) - 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4

18-ГРИГОР ДИМИТРОВ (БЪЛГАРИЯ) - 3-Доминик Тийм (Австрия) - 6:4, 6:4, 6:0

6-Александър Зверев (Германия) - 23-Душан Лайович (Сърбия) - 6:4, 7:6(5), 6:3

Аслан Карацев (Русия) - 20-Феликс Оже-Алиасим (Канада) - 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4



жени:

2-Симона Халеп (Румъния) - 15-Ига Швьонтек (Полша) - 3:6, 6:1, 6:4

3-Наоми Осака (Япония) - 14-Гарбине Мугуруса (Испания) - 4:6, 6:4, 7:5

10-Серина Уилямс (САЩ) - 7-Арина Сабаленка (Беларус) - 6:4, 2:6, 6:4

Су-Вей Сие (Тайван) - 19-Маркета Вондроушова (Чехия) - 6:4, 6:2

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 560 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1