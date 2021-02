Австрия ще приеме отменените от Норвегия стартове в СК по ски

Австрийският зимен център Заалбах-Хинтерглем ще приеме отменените от Квифтйел (Норвегия) стартове от Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

След като през седмицата норвежкото правителство наложи нови рестрикции заради пандемията от коронавирус, стартовете във всички Световни купи в зимните спортове, които трябваше да се проведат на теорията на страната до края на сезона бяха отменени. От Международната федерация по ски (ФИС) трябваше да намерят нова локация за стартовете в дисциплините спускане и супергигантски слалом при мъжете, които трябваше да се проведат по Олимпийските трасето от Игрите в Лилехамер през 1994 година.

BREAKING: The cancelled speed races scheduled in @WC_Kvitfjell on 6th and 7th March 2021 have been rescheduled to @saalbach on the same dates. @saalbach will also host the cancelled DH from @WeltcupWengen on Friday 5th March 2021.#fisalpine pic.twitter.com/lqBmlWTuyx