Жаклен защити титлата си в преследването след безгрешна стрелба в Поклюка

За втора поредна година Емилиян Жаклен (Франция) спечели златния медал в дисциплината преследване на 12.5 километра на Световното първенство по биатлон. По този начин той се присъедини към Оле Ейнар Бьорлндален, Рико Грос и Мартен Фуркад, в групата на атлетите успели да защитят титлата си в тази дисциплина.

EMILIEN ALL OVER AGAIN @EmilienJck defends the pursuit World Champion title in tremendous style. What a fantastic 20/20 masterclass that was! @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/FcJenrUlEr

Французинът, който взе бронза в сприна, стигна да успеха след една безгрешна и изключително скоростна стрелба, която му позволи да завърши на 7.3 секунди пред втория Себастиан Самуелсон (Швеция), който надви във финален спринт носителя на големия кристален глобус от последните два сезона Йоханес Тингес Бьо (Норвегия). За шведът това е втори сребърен медал в дисциплината преследване от голям шампионат, след като той постигна това и по време на Олимпийските игри в Пьончан 2018. Самуелсон, който бе осми в спринт, завърши надпреварата с 20 свалени мишени, докато норвежкият му съперник направи две наказателни обиколки и се придвижи с две позиции нагоре спрямо класирането си от спринта.

Големият удар на Жаклен дойде по време на третата стрелба, когато той се възползва от пълното безветрие на стрелбището по време на своята визита. Точно когато той потегли по четвъртата обиколка, скоростта на вятъра рязко се увеличи, което забави неговите преследвачи, като част от тях допуснаха и грешки.

Световният шампион от спринта преди два дни Мартин Понсилуома (Швеция) се смъкна до 13-а позиция, след като направи общо шест наказателни обиколки от по 150 метра всяка. Лидерът в класирането за малкия кристален глобус преди днешния ден Стурла Холм Легрейд (Норвегия), днес завърши шести с един пропуск, след като потегли седми.

"Everyone is chasing Martin" is something we became used to these past 10 years - but today, it's a different Martin heading out the start gate first. Best of luck to everyone https://t.co/bk5aBBso9Q #Pokljuka2021 pic.twitter.com/W8KbqjWaRg