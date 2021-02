Аслан Карацев – от квалификациите на Sofia Open до 1/4-финал в Австралия

Руският квалификант Аслан Карацев ще играе срещу Григор Димитров на четвъртфиналите на Australian Open. 27-годишният квалификант, който преди началото на Откритото първенство на Австралия имаше само три победи за осем години на турнири от АТР, прави истински фурор по кортовете в Мелбърн.

Той постигна впечатляващ обрат с 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 срещу канадския талант Феликс Оже-Алиасим. След като мина през квалификациите, Карацев вече има двама елиминирани тенисисти от основната схема в Мелбърн. Първо отстрани поставения под №8 Диего Шварцман, а сега се справи и с 20-ия в схемата канадец.

FROM QUALIFYING TO QUARTER-FINALS



Aslan Karatsev continues his dream #AusOpen run with a 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 comeback win over Auger-Aliassime. pic.twitter.com/FaOqGtNudE