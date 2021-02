Коварен руснак застава на пътя на Григор Димитров

Изненадващо или не, Аслан Карацев е съперникът на Григор Димитров на 1/4-финалите на Australian Open. Руснакът, който в момента се намира чак на 114-ата позиция в световната ранглиста, достигна до тази фаза след впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2 сета срещу канадския талант Феликс Оже-Алиасим на 1/8-финалите през изминалата нощ. Преди да се справи с 19-ия в света, Карацев преодоля по безупречен начин Джанлука Магер, Егор Герасимов и Диего Шварцман по пътя към рекордното си представяне на турнир от "Големия шлем".

Високият 185 сантиметра 27-годишен руснак не може да се похвали с кой знае какви успехи в ATP тура, тъй като играе предимно на турнири от сериите "Чалънджър" и ITF. След завръщането на тениса през лятото на миналата година, Карацев достигна до финалите на три последователни "Чалънджър" турнира, като спечели два от тях (победи над Талон Грикспур и Оскар Оте) и отстъпи в третия на Стан Вавринка с 6:7, 4:6. Руснакът бе сред участниците на турнира в София през ноември, като не беше никак далеч от това да изненада Алекс де Минор във втория кръг, въпреки че допусна поражение с 0:2 сета - 4:6, 6:7. Общо в кариерата си Карацев има 9 титли - 3 от "Чалънджър" и 6 от ITF.

FROM QUALIFYING TO QUARTER-FINALS



Aslan Karatsev continues his dream #AusOpen run with a 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4 comeback win over Auger-Aliassime. pic.twitter.com/FaOqGtNudE