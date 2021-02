Зимни спортове Второ злато за Крихмайер на СП в Кортина 14 февруари 2021 | 13:50 Прочетена 1 0



Винсент Крихмайер (Австрия) спечели своя втори златен медал от Световното първенство по ски-алпийски дисциплини, което се провежда в Кортина д‘Ампецо (Италия). Tutto pronto per la discesa maschile a Cortina!



Forza azzurri



@Zoran_Filicic & @SVarettoni #EurosportSCI #Cortina2021 pic.twitter.com/LwniiocybR — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2021 След като в четвъртък той спечели супергигантския слалом, днес австриецът триумфира и в кралската дисциплина спускане. По този начин той стана първият състезател, който печели титлите и в двете дисциплини в рамките на един шампионат от Херман Майер, който постигна това в Бийвър Крийк през далечната 1999 година. До титлата си днес Крихмайер стигна малко или много очаквано, след като спускането бе определено повече на супергигантски слалом, от колкото на класическо трасе за кралската дисциплина от част от водещите състезатели в нея. Той постигна това, след като се спусна с първи стартов номер и записа време от 1:37.79 минути, което бе достатъчно силно за златния медал. С изненадващ сребърен медал днес се поздрави германецът Андреас Сандер, който остана на само една стотна от секундата зад световния шампион. С второто си място днес, той донесе трето сребро за Германия от шампионата в Кортина. Другите две отличия бяха донесе от състезаващия се за Бундестима австриец Ромед Бауман в мъжкия супергигантския слалом и Кира Вайдле във вчерашното спускане при дамите. After 25 racers in the Downhill of @cortina2021 @vincent__kriechmayr is leading the race by only 0.01 sec ahead of Andreas Sander and @feuz87. Looking good for another medal for the Rebel... pic.twitter.com/0vVVOAt5t7 — Head Rebels (@head_rebels) February 14, 2021 Бронзът днес отиде при швейцареца Беат Фойц, който завърши на 0.18 секунди зад победителя. Фойц, бе един от критиците на трасето „Вертиджине“, но благодарение на много силната си долна част той се качи на подиума. За него това е общо трети медал в дисциплината спускане от Световните шампионати и втори бронзов такъв. Първият му бронз дойде в Бийвър Крийк през 2015, а две години по-късно на домашен сняг в Санкт Мориц той взе златото. "One of the luckiest escapes I've ever seen!"



How on earth has Maxence Muzaton managed to stay on his skis?! #Cortina2021 pic.twitter.com/rVvG9PxeSp — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 14, 2021 Световният шампион от преди две години, Шетил Йенсруд (Норвегия) днес се класира едва …, с изоставане от 1.02 секунди. За него това бе едно от по-добрите му състезания през година, въпреки наглед слабото класиране за състезател от неговия калибър. Lo spettacolo delle Frecce Tricolori sopra Cortina



Da pelle d'oca!#EurosportSCI #Cortina2021 pic.twitter.com/uvJqI28Aoi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2021 Домакините на шампионата днес отново се разминаха с медал, след като тяхната звезда в скоростните дисциплини Доминик Парис завърши четвърти с пасив от 0.65 секунди, като той подели това място с Марко Одермат (Швейцария). Точно зад тях пък се нареди ветеранът в тима на Скуадрата Кристоф Инерхофер, който остана на 0.90 секунди зад новия световен шампион. Програмата на Световното първенство при мъжете продължава утре с алпийската комбинация, която ще се състои от един манш супергигантски слалом и един слалом. Първоначално тя трябваше да се проведе още в сряда, но лошите метеорологични условия в началото на седмицата наложиха нейното отлагане за понеделник. Супергигантският слалом трябва да стартира в 11:00 часа българско време. 0



