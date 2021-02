Център на Никс се подлага на операция

Центърът на Ню Йорк Никс Мичъл Робинсън ще претърпи операция заради фрактура на ръката и няма да играе между четири и шест седмици, съобщава ESPN. Робинсън е счупил четвърта метакарпална кост на дясната си ръка при победата със 109:91 срещу Вашингтон в петък.

ESPN Sources: Knicks center Mitchell Robinson will undergo surgery on his fractured right hand and is expected to miss four to six weeks. Robinson suffered a fracture of the fourth metacarpal on the hand on Friday night vs. Washington.