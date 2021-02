Тенис Александър Зверев продължава на четвъртфиналите 14 февруари 2021 | 12:50 - Обновена Прочетена 296 0



Зверев, финалист от Откритото първенство на САЩ през миналия сезон и полуфиналист в Мелбърн, победи 23-ия поставен Душан Лайович (Сърбия) с 6:4, 7:6(5), 6:3 за 2:24 часа.

Quarterfinal bound @AlexZverev races through to the final 8 of #AO2021#AusOpen pic.twitter.com/X6Yk0g8SCI — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

Германецът се нуждаеше от пет сега, за да победи Лайович във всеки от предишните им два мача на "Ролан Гарос", но този път наниза 15 аса и стигна до успеха само след три сета.



Зверев записа 72 процента първи сервис и направи 44 печеливши удара, доминирайки в целия мач срещу 30-годишния Лайович.

