Кевин Дюрант вкара 20 точки за победата на Бруклин срещу Голдън Стейт (видео) 14 февруари 2021



134:117 в среща от редовния сезон на НБА.



Кайри Ървинг добави 23 точки за Нетс, а Джеймс Хардън се отличи с 19 точки и 16 асистенции.

Стеф Къри беше най-резултатен за Голдън Стейт с 27 точки.



Бруклин поведе с 15 точки на почивката, а в третата част вкара 42 точки срещу 31 за съперника.

Joel Embiid: 35 PTS, 8 REB pic.twitter.com/EHZu1uTnDA — NBA (@NBA) February 13, 2021 Индиана надделя над Атланта със 125:113, а Арън Холидей записа личен рекорд за сезона от 18 точки. Клинт Капела записа 24 точки и 10 борби за Хоукс.



Юта Джаз победи Маями със 112:94 точки и записа 22-и успех в първите си 27 мача от началото на сезона.

Донован Мичъл се отличи с 26 точки за победителите, Боян Богданович вкара 19, а Руди Гобер завърши с 16 точки и 12 борби.



Кендрик Нън беше най-полезен за Маями с 23 точки, а Джими Бътлър и Макс Стръс реализираха по 15.

The @utahjazz pick up their 18th win in the last 19 games! pic.twitter.com/CCiWeNA4PO — NBA (@NBA) February 14, 2021 Финикс записа пети пореден успех в НБА. "Слънцата" спечелиха срещу лидера на Изток Филаделфия със 120:111 у дома, за да запишат 16-а победа в лигата през сезона.

Девин Букър отбеляза 36 точки за Финикс, Крис Пол беше близо до "трипъл-дабъл" - 18 точки, 8 борби и 10 асистенции, а Дарио Шарич добави 15 точки.



Джоел Ембийд беше най-резултатен за Филаделфия с 35 точки и 8 борби. Тобайъс Харис и Бен Симънс вкараха по 18 точки.



Ню Йорк Никс победи Хюстън със 121:99 след 22 точки на Имануел Куикли, а Джон Уол беше най-резултатен с 26.



