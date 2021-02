Зимни спортове Вегас се върна на победния път при визитата си на Сан Хосе 14 февруари 2021 | 11:15 - Обновена Прочетена 72 0



Джонатан Марчесо вкара първия от трите гола за Вегас Голдън Найтс при числено превъзходство при успеха на тима с 3:1 като гост на Сан Хосе Шаркс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). HAPPY SATURYAY #VegasBorn pic.twitter.com/tgoGI1pOLF — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) February 13, 2021 Това беше първи домакински мач за Сан Хосе от близо година насам, след като те започна своя сезон с 12 поредни гостувания, заради забраната на властите в Сан Хосе за провеждане на спортни мероприятия, дори и те да са без публика. Things we love to see: Home pic.twitter.com/EMMtvcqhre — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) February 13, 2021 Марк Стоун и Чандлър Стивънсън също бяха точни за Вегас, а Марк-Андре Флюри спаси 24 изстрела. Томас Хертъл се разписа за тима на Шаркс, който допусна своето осмо поражение в 13 мача през сезона. Сейнт Луис победи Аризона с 5:4 след продължение, а Майк Хофман реализира победния гол в 1:49 минута на допълнителното време. BLUES WIN!!!!! This series is going to Game 7!!! #stlblues pic.twitter.com/p1NH7hPdXD — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 14, 2021 Това е шести от седем поредни мача между двата тима. До момента отборите имат по три успеха, а най-дългата серия в редовния сезон в историята на НХЛ ще завърши в понеделник. Иван Барбашев се отличи с гол и асистенция за победителите, а Кайл Клифърд и Зак Санфорд също се разписаха. Джордан Кайру изравни за 4:4 5:37 минути преди края на редовното време. Ню Йорк Айлендърс победи Бостън с 4:2 след два гола на Жан-Габриел Паго и по един на Матю Барзал и Джордан Ебърли. Pageau

Komarov pic.twitter.com/G9gw7EIv46 — New York Islanders (@NYIslanders) February 14, 2021 Брад Маршан и Патрис Бержерон бяха точни за Бостън. Тампа Бей разгроми Флорида с 6:1, а Монреал спечели срещу Торонто с 2:1 с победен гол на Брендън Галахър 3:07 минути преди края. Винсънт Трочек вкара единствения гол при дузпите за успеха на Каролина срещу Далас с 4:3. Чикаго победи Кълъмбъс с 2:1 след продължение с гол на Алекс ДеБринкат 35 секунди след началото на допълнителното време. Отава спечели срещу Уинипег с 2:1, Детройт надделя над Нешвил с 4:2, а Ванкувър победи Калгари с 3:1.

