Пиоли: Ако не сме на определено ниво, ще изпитваме подобен срам

Наставникът на Милан Стефано Пиоли беше много критичен към своя отбор след загубата с 0:2 при гостуването на Специя. Също така той призна, че съперникът заслужено е победил в този мач.



"Определено трябва да реагираме и ще го направим. Специя заслужено ни победи тази вечер, това беше първата ни заслужена загуба през сезона, тъй като нямахме достатъчно качество и интензитет. Така че нашите опоненти правилно се възползваха от това. Това ще бъде ценен урок за всички нас. Осъзнаваме, че ако не се представяме на определено ниво, ще изпитваме подобен срам.

Pioli: "Nothing worked for us tonight, including my choices..." https://t.co/UImaa5CexL