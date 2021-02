Гатузо: Никога не съм се съмнявал в моя състав

Наставникът на Наполи Дженаро Гатузо беше категоричен, че никога не се е съмнявал в своя състав. Това той заяви след успеха с 1:0 в дербито с Ювентус, което при загуба можеше да е неговото последно начело на "партенопеите".



"Показахме голямо сърце и решителност. Юве заслужаваха нещо повече, но моят отбор беше под напрежение и се бори здраво, за да запази сухата мрежа. Никога не съм се съмнявал в моя състав. В противен случай, щях да си събера нещата и да се прибера вкъщи. Не можеш да стигнеш никъде без вярата на твоите играчи. Винаги съм усещал, че те са готови да направят това, което искам от тях. Именно това е от значение.



Контузията на Давид Оспина на загрявката? Такъв е футболът. Лошите неща никога не идват сами. Станалото - станало, просто трябва да продължим напред и да се опитаме да върнем някои играчи обратно във форма. Цяла година е такова положението, на практика така и нямах нападатели на разположение. Срещу Аталанта допуснахме два невероятни гола, но днес се справихме добре между линиите. Искам специално да отлича Амир Рахмани, който работи толкова усърдно въпреки ограниченото си игрово време, както и Никола Максимович, чийто договор изтича, но той продължава да дава всичко от себе си. Може и да стават грешки, нямаме много време за работа, но винаги се опитваме да се трудим в защита.

