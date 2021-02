Фирмино изравни Бербатов по важен показател

Днес нападателят на Ливърпул Роберто Фирмино записа своята 40-а асистенция в Премиър лийг - точно толкова, колкото има и българинът Димитър Бербатов в английския елит. Това е един от най-важните показатели за един атакуващ играч. Бившият голмайстор на Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм достигна тази бройка асистенции в 229 мача, а бразилецът - в 199 срещи.

Въпросната асистенция Фирмино направи за единствения гол за мърсисайдци при тежкото им поражение с 1:4 от Лестър. Само през този сезон той има 5 голови подавания, а също и 6 попадения в 24 шампионатни двубоя.

