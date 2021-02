Без заразени с COVID-19 на СП по биатлон в Словения

На Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения) няма заразени с COVID-19 след поредните тестове, съобщават от Международния съюз по биатлон (IBU).

Направени са проби на 360 биатлонисти, но нито един тест не е показал положителен резултат.

