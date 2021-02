Екхоф с втора световна титла в спринта, Милена Тодорова остана 48-а

Норвежката Тирил Екхоф спечели своята втора световна титла в дисциплината спринт на 7.5 километра, след като триумфира в надпреварата от шампионата на планетата по биатлон в Поклюка (Словения).

Норвежката даде време от 21:18.7 минути, благодарение на което записа своята четвърта поредна победа в спринта, след като тя триумфира и в последните три такива от Световната купа преди старта на шампионата в Словения. Норвежката, чиято първа титла в спринта дойде на роден сняг в Холменколен през 2016 година, постигна успеха с безупречна стрелба и аванс от 12.0 секунди пред Анайс Шевалие-Буше (Франция), която допусна един пропуск.

С изненадващ бронзов медал днес се поздрави белорускинята Хана Сола, която завърши на 14.4 секунди зад Екхоф, също с десет свалени мишени. За Сола това е първият подиум в старт за Световната купа, като до момента нейното най-добро класиране бе четвърто място от спринта в Руполдинг през сезон 2019/2020.

Миналогодишната носителка на титлата Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия), днес трябваше да се задоволи с шестото място, след като допусна две грешки в стрелбата си от положение прав. Една от причините лидерката за Световната купа преди днешния старт да допусне тези два пропуска е лек технически проблем с нейното оръжие във втората стрелба, който наруши нейния ритъм. Въпреки това, второто бегово време позволи да влезе в първите шест. В класацията за най-бързо преминаване на дистанцията от 7.5 километра първа е сребърната медалистка Шевалие-Буше, чието време по трасето е 19:12.0 минути. Рьозеланд е с 2.2 секунди по-бавна, докато трета със загуба от 3.8 секунди е победителката Екхоф.

От българките най-добре се представи Милена Тодорова, която завърши на 48-а позиция с допуснати три грешки и изоставане от 2:22.3 минути спрямо Екхоф. По този начин българката си заслужи правото да стартира и в утрешното преследване на 10 километра, което започва в 16:30 часа българско време. Другите две родни представителки Даниела Кадева и Мария Здравкова останаха съответно 88-а и 97-а с по пет и три пропуска. Те ще пропуснат утрешното преследване и тяхното следващо участие по време на първенството в Поклюка ще бъде по време на индивидуалната дисциплина на 15 километра, която е предвидена за идния вторник.

В класирането за Световната купа, начело с 677 точки излиза Екхоф, втора с 663 е Рьозеланд, докато трета с 647 е десетата от днес Хана Йоберг (Швеция). В дисциплината спринта тройката е идентична с тази в генералното класиране, като Екхоф има актив от 328 пункта, Рьозеланд е с 300, а Йоберг с 291.