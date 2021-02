Надал се класира на осминафиналите без загубен сет

Шампионът от 2009 година Рафаел Надал (Испания) се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия. Поставеният под номер 2 Надал победи Камерън Нори (Великобритания) със 7:5, 6:2, 7:5 за 2:15 часа.

When you realise you're into the second week of a Grand Slam*



*For the 49th time @RafaelNadal | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/L2K8jNvR5q