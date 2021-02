Испания Зидан: Има време да постигнем велики неща този сезон 13 февруари 2021 | 14:34 - Обновена Прочетена 484 0



копирано





“Има много време до края на сезона и можем да постигнем велики неща”, заяви той на редовната си пресконференция преди сблъсъка с



В първенството шампионите са на 5 точки от лидера



Зидан търпи доста критики и вече се появиха информации, че през лятото ще бъде освободен. “Когато хората извън клуба си говорят нещо, ние няма какво да направим. Напрежението е част от нашата професия, наясно сме с това. Просто си вършим работата”, спокоен е Зизу.

On your marks, get set, GO! #RealMadridValencia | #RMCity pic.twitter.com/9BY6xDvLY5 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 13, 2021

От Френската футболна федерация вече заявиха, че искат световния шампион за наследник на селекционера Дидие Дешан, когато той напусне. “В момента съм тук и се наслаждавам на това. Ще видим какво ще стане след време. Мисля ден за ден”, коментира Зидан.



Наставникът обсъди и темата с преотстъпения



Реал изпитва сериозни проблеми с контузии и в последните два мача в игра се появиха някои от юношите. “Това с травмите не е лош късмет. Опитваме се постепенно да вдигнем на крака всички наши играчи с проблеми”, завърши Зидан.





Реал Мадрид не изглежда толкова убедителен този сезон, но старши треньорът Зинедин Зидан вярва, че футболистите му са способни да направят много силна пролетна кампания.“Има много време до края на сезона и можем да постигнем велики неща”, заяви той на редовната си пресконференция преди сблъсъка с Валенсия от Ла Лига в неделя.В първенството шампионите са на 5 точки от лидера Атлетико Мадрид , който е с два мача по-малко. “Белите” отпаднаха от Купата на Испания, а скоро подновяват битката в Шампионската лига, където на 1/8-финалите се изправят срещу Аталанта (24 февруари/16 март).Зидан търпи доста критики и вече се появиха информации, че през лятото ще бъде освободен. “Когато хората извън клуба си говорят нещо, ние няма какво да направим. Напрежението е част от нашата професия, наясно сме с това. Просто си вършим работата”, спокоен е Зизу.От Френската футболна федерация вече заявиха, че искат световния шампион за наследник на селекционера Дидие Дешан, когато той напусне. “В момента съм тук и се наслаждавам на това. Ще видим какво ще стане след време. Мисля ден за ден”, коментира Зидан.Наставникът обсъди и темата с преотстъпения Гарет Бейл , който не се разбира с Жозе Моуриньо Тотнъм и не играе: “Като треньор аз желая най-доброто за Бейл. Но не знам какво се случва между него и Моу. Надявам се всичко да е наред.”Реал изпитва сериозни проблеми с контузии и в последните два мача в игра се появиха някои от юношите. “Това с травмите не е лош късмет. Опитваме се постепенно да вдигнем на крака всички наши играчи с проблеми”, завърши Зидан.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 484

1