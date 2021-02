Йостесунд приема финалите на СК по биатлон

Шведският зимен център Йостесунд ще приеме финалните състезания за сезона в Световната купа по биатлон в края на месец март, това обяви Международният съюз по биатлон (IBU).

Оригинално стартовете трябваше да се проведат в Холменколен (Норвегия) между 16 и 21 март, но новите ограничения наложени от правителството в страна покрай пандемията от COVID-19 направиха това невъзможно. Така надпреварите в дисциплините спринт, преследване и масов старт ще се проведат в съседна Швеция в същия времеви период.

