Зимни спортове Край на словенската доминация в женското спускане на СП по ски 13 февруари 2021 | 13:17



Корин Зутер (Швейцария) сложи край на словенското господство в женското спускане на Световните първенства по ски-алпийски дисциплини. #worldchampion #downhill #swissskiteam #cortina2021 @cortina2021 pic.twitter.com/T93qXlcl6B — SwissSkiTeam (@swissskiteam) February 13, 2021 След като първо Тина Мазе спечели златото в Бийвър Крийк (САЩ) през 2015, а след това Илка Стухец тези в Санкт Мориц (Швейцария) 2017 и Оре (Швеция) 2019, днес титлата одите в швейцарския национален отбор. Зутер, която преди две години спечели среброто в дисциплината, днес се изкачи с едно място по-напред благодарение на едно много силно спускане по „Олимпия дела Тофане“ в Кортина д‘Ампецо (Италия). По този начин тя, освен че сложи край на словенската доминация, донесе и първо златото на Швейцария в дисциплината от 1989 година, когато шампионка в Бийвър Крийк стана Мария Вализер. Another historic day for the Swiss women!

This time it's a Swiss sandwich with the German flag in the middle.

@CorinneSuter

Kira Weidle

Lara Gut Behrami #fisalpine pic.twitter.com/zGIfWdtQw3 — FIS Alpine (@fisalpine) February 13, 2021 Швейцарката премина трасето за 1:34.27, с което остана на 0.20 секунди пред Кира Вайдле (Германия), която бе изненадата на днешния ден. В своята кариера в Световната купа германката има само два подиума, като и двата бяха в дисциплината спускане в Лейк Луис (Канада) и Гармиш-Партенкирхен (Германия) през сезон 2018/2019. Въпреки това, тя днес постигна своя най-голям успех, като развали доминацията на швейцарките след като не позволи на Лара Гут-Бехрами да вземе среброто. That is BLISTERING from Corinne Suter!



Is she about to end Switzerland's long wait for a women's Downhill world champion?#Cortina2021 pic.twitter.com/L3nYibNXAO — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 13, 2021 Световната шампионка в супергигантския слалом от първенството в Кортина завърши с изоставане от 0.37 секунди спрямо своята сънародничка, с което взе своя втори медал от шампионата в Италия. Четвърта, отново както и в супергигантския слалом остана Естер Ледецка (Чехия), която направи ново зрелищно и нагледа изпълнено с грешки спускане, но бе достатъчно бърза за да се класира четвърта. “My run was really good. I did what I wanted, what I needed to give me the space and take the speed with me. I am super happy.”



Corinne Suter@swissskiteam pic.twitter.com/seZshdoyqW — Cortina 2021 (@cortina2021) February 13, 2021 Световната шампионка от последните две първенства Стухец пък завърша на едва 14-а позиция, с изоставане от 1.30 секунди. Най-добрата представителка на домакините от Италия, който не могат да разчитат на най-добрата спускачка в Световната купа София Годжа, днес бе Елена Куртони, която остана осма, с пасив от 0.83 секунди спрямо победителката. Програмата на Световното първенство при дамите продължава в понеделник с алпийската комбинация, която ще се състой от един манш Супер-Г и един манш слалом. Първоначално тя трябваше да се проведе още в изминалия понеделник, но лошите метеорологични условия наложиха промяна в програмата на първата седмица от шампионата.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 454

