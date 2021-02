Хардън призна, че се е изтощавал в Хюстън

Звездата на Бруклин Нетс Джеймс Хардън призна, че се чувства облекчен от факта, че вече не му се налага да "бележи по 40 точки на вечер", сравнявайки сегашния си период при "мрежите" с този в Хюстън Рокетс.

"Ситуацията в Хюстън ме изтощаваше. Всяка вечер трябваше да бележа по 40 точки, за да имаме шанс да печелим. И то в период от няколко години... Просто беше изтощително. В Бруклин мога спокойно да приема ролята на плеймейкър, защото имам съотборници със страхотни умения. Не трябва да се притеснявам, че победите ще дойдат, при положение че бележа във всяка атака. Това ме облекчава", каза Хардън в интервю пред Рейчъл Никълс от ESPN.

James Harden sits down & opens up about his new role in Brooklyn, what he didn't like about his departure from Houston, and the Nets' championship chances: "We're more than confident that it's going to be difficult for a team to beat us four times in a best-of-seven series." pic.twitter.com/rZKkwFs1jg