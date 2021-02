Дейвис и ЛеБрон осигуриха седмата поредна победа на Лейкърс

Дори ранното изоставане от цели 20 точки не спря Лос Анджелис Лейкърс по пътя към седмата му поредна победа в редовния сезон на НБА. Отборът на Франк Вогъл надделя над Мемфис Гризлис със 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23) след страхотно второ полувреме в "Стейпълс Сентър".

Шампионите продължават да заемат втората позиция в Западната конференция с актив от 21 победи и 6 загуби, изоставайки само от лидера Юта Джаз, който е с 21-5. Мемфис пък е на 11-о място с баланс от 10 успеха и 11 поражения.

Bron and the Lakers went from down 20 to up 10



(via @NBA)pic.twitter.com/GsrxpBYtsf