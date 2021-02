Зайън и Ню Орлиънс паднаха в капана на рекордната вечер на Лука Дончич

Отборът на Далас Маверикс отново навлиза в добра форма, след като през изминалата нощ записа четвъртата си последователна победа. Баскетболистите на старши треньора Рик Карлайл надвкараха Ню Орлиънс Пеликанс със 143:130 (34:27, 31:42, 36:39, 29:35) по пътя към общо 13-ия си успех за сезона. Далас заема деветата позиция в Западната конференция с актив от 13 победи и 14 загуби, докато "пеликаните" са 12-и с 11 верни стъпки и 14 поражения.

Звездата на Мавс Лука Дончич може да се похвали с ново върхово постижение в кариерата си. Словенският плеймейкър наниза рекордните си 46 точки, като към тях добави и 8 борби и 12 асистенции при стрелба 17/30 от полето, включително 5/8 от тройката.

Luka Doncic tonight: 46 PTS (career-high) 8 REB 12 AST 5 3PM He is the first Mavs player with a 45p/10a game in franchise history. pic.twitter.com/rC5wwj97lH

Неговият съотборник Кристапс Порзингис също изигра най-силния си мач през настоящия сезон, приключвайки с 36 точки и 7 борби при 8/13 стрелба от далечно разстояние. Освен тях, Дориан Фини-Смит вкара 14 точки, Джейлън Брънсън записа 13/6/7, а Джош Ричардсън се разписа с 11 точки.

За Ню Орлиънс Зайън Уилямсън също регистрира върхово постижение от 36 точки при изумителна стрелба 14/15 от полето. Брандън Инграм реализира 30 точки, взе 5 борби и направи 5 асистенции, Ерик Бледсоу добави 16 точки, Джей Джей Редик вкара 11, а Уили Ернангомес добави 10 точки и 9 борби.

Zion Williamson went 14-14 in the paint tonight.



The only player with more makes without a miss in the paint in a game over the last 25 seasons is Hakeem Olajuwon (15) in 1998. pic.twitter.com/PNXI8t6Np8