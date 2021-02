Англия Анчелоти обясни защо не е отпразнувал победния гол срещу Тотнъм 12 февруари 2021 | 20:49 - Обновена Прочетена 805 0



копирано





"Пиех чай, защото беше страшен студ. След 90 минути не можех да говоря, тъй като беше толкова студено. Затова поисках чаша чай и когато Бернард вкара гола, не го отпразнувах поради две причини: имах чаша чай в ръката, но и не бях сигурен дали ще го признаят, защото имаше проверка за засада. Това беше причината да изглеждам толкова спокоен, но основното беше студа", обясни Анчелоти.



"I was drinking a tea because I was freezing!"



"When Bernard scored, I couldn't celebrate because I had the tea in my hand!"



Carlo Ancelotti talks through the iconic moment that followed Everton's midweek winner...



@Everton pic.twitter.com/bHPgtJYYgT — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 12, 2021

Мениджърът на Евертън Карло Анчелоти обясни реакцията си при победния гол срещу Тотнъм в сряда. "Карамелите" спечелиха с 5:4 след продължения в луд мач. След деветия гол, дело на Бернард в 97-ата минута, камерите уловиха Анчелоти, който вместо да подскача от радост се опитваше да охлади чаша чай, за да може да отпие от нея."Пиех чай, защото беше страшен студ. След 90 минути не можех да говоря, тъй като беше толкова студено. Затова поисках чаша чай и когато Бернард вкара гола, не го отпразнувах поради две причини: имах чаша чай в ръката, но и не бях сигурен дали ще го признаят, защото имаше проверка за засада. Това беше причината да изглеждам толкова спокоен, но основното беше студа", обясни Анчелоти.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 805 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1