Звезда на Филаделфия се самоопредели за най-добрия защитник в НБА

Ben Simmons doing it all pic.twitter.com/da5Pijg3gL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021 Плеймейкърът на Филаделфия Бен Симънс продължава да получава похвали за добрите си действия в дефанзивен план, а сега вече и самият той изрази мнение по темата. Австралиецът призна, че с гордост приема предизвикателството да пази най-добрите играчи и заяви, че е най-добрият защитник в НБА. "Харесва ми, че съотборниците ми могат да ме погледнат в очите и да ми кажат кой играч от съперника трябва да пазя. Има вечери, в които опонентите ми изпитват доста трудности и нямат ден, но лично аз смятам, че върша много добра работа в защита и взимам точните решения. Чувствам се като най-добрия защитник в НБА. С гордост приемам предизвикателството да пазя най-добрия играч на съперника всяка вечер", сподели Симънс след двубоя с Блейзърс. Pretty unreal sequence from Ben Simmons here. pic.twitter.com/EPKRlrzhLs — Jackson Frank (@jackfrank_jjf) February 12, 2021 През настоящия сезон австралиецът записва средно по 14.0 точки, 8.3 борби и 8.0 асистенции.

