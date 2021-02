НБА Стеф Къри е на прага да подобри пореден рекорд 12 февруари 2021 | 19:19 - Обновена Прочетена 246 0



копирано

Звездата на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри няма намерение да натиска спирачката. Стрелецът на "войните" се намира в изключителна форма, като в последните си осем мача записва средно по 35.3 точки при 53 отбелязани тройки от общо 101 опита. Наскоро Къри прескочи границата от 2,600 нанизани стрелби отдалеч в кариерата си, като много скоро числото може да достигне и 2,700, ако гардът продължи да бележи с такова темпо. Stephen Curry tonight:



40 points

8 rebounds

5 assists

4 steals

14/26 FG

10/19 3PT



He’s now averaging 30 PPG on the season Respect Greatness pic.twitter.com/ExnarXhYfD — NBA Central (@TheNBACentral) February 12, 2021 През изминалата нощ 32-годишният лидер на ГСУ реализира 40 точки за успеха над Орландо Меджик, приключвайки двубоя с цели 10 тройки срещу името си. Това бе 13-ият последователен мач на Къри с поне 4 отбелязани тройки, като по този начин той изравни досегашния рекорд на Джеймс Хардън за най-много поредни срещи с поне 4 точни стрелби зад дъгата. Threes are like layups for Steph Curry. pic.twitter.com/ZNJon63fTK — NBA (@NBA) February 12, 2021 Стеф ще има възможност да подобри историческото постижение на Хардън именно срещу неговия отбор, тъй като в неделя Голдън Стейт и Бруклин се изправят един срещу друг. През настоящия сезон Къри записва средни показатели от 30.0 точки, 5.5 борби и 5.9 асистенции при 49% стрелба от полето, 43% от тройката и 93% от наказателната линия. Отборът му пък е на 8-ата позиция в Западната конференция с актив от 14 успеха и 12 поражения. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 246 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1