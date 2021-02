ФИБА с любопитен коментар за България

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол се свлече с три позиции в любопитната ранглиста на ФИБА, която определя представянето на отборите, които водят битка в квалификациите за ЕвроБаскет 2022. "Лъвовете" вече са на 29-ото място в подреждането, след като допуснаха две загуби през ноември - от Босна и Херцеговина с 49:88 и от Гърция със 78:84.

"Победа над Латвия ще означава, че всичко приключва и България отива на ЕвроБаскет 2022. Те отбелязват спад в ранглистата, защото това получаваш, когато губиш един от мачовете през ноември с 49:88", пише авторът на класацията Игор Чуркович, взимайки предвид тежкото поражение от босненците.

