Евро 2020 Евро 2020 се сдоби с популярен спонсор 12 февруари 2021 | 17:50 Прочетена 176 0



копирано





"Очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с ТikTok, за да предоставим на феновете в световен мащаб уникално и иновативно изживяване, което ще им даде възможност да се свържат и да споделят страстта си", каза маркетинг директорът на УЕФА Ги-Лоран Епщайн.

It's official. We're on TikTok! #EURO2020 | #TikTokEURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 11, 2021

Европейското първенство по футбол, което бе отложено с година заради пандемията от коронавирус, ще започне на 11 юни и ще продължи до 11 юли. Социалната мрежа за видеосподеляне ТikTok стана глобален спонсор на Eвропейското първенство по футбол, което трябва да се проведе това лято в 12 държави. Популярната китайска апликация е първата дигитална платформа за забавление, която става спонсор на голям турнир под егидата на УЕФА. Със сделката ТikTok получава и права за разпространение на кадри от турнира."Очакваме с нетърпение да работим в тясно сътрудничество с ТikTok, за да предоставим на феновете в световен мащаб уникално и иновативно изживяване, което ще им даде възможност да се свържат и да споделят страстта си", каза маркетинг директорът на УЕФА Ги-Лоран Епщайн.Европейското първенство по футбол, което бе отложено с година заради пандемията от коронавирус, ще започне на 11 юни и ще продължи до 11 юли. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 176

1